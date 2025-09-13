EN
Названа повышающая риск потери слуха пищевая привычка

2 минуты чтения 16:28

Частое добавление соли в пищу повышает риски потери слуха у человека на 23% по сравнению с теми, кто этого не делает. К такому выводу пришла группа ученых из Южной Кореи, пишет Newsweek со ссылкой на исследование.

«Предыдущие исследования, изучавшие связь между потреблением соли и потерей слуха, были небольшими по объему и не давали однозначных результатов. Наше исследование — первое крупномасштабное популяционное исследование, которое показало, что более частое добавление соли в пищу связано с повышенным риском потери слуха, даже с учетом других диетических и медицинских факторов», — рассказала изданию автор исследования из университетской клиники Кенбук Ёнчжи Хан.

В рамках исследования ученые проанализировали данные, взятые из UK Biobank, почти полумиллиона человек (492 168 участников) в возрасте от 40 до 69 лет без нарушений слуха. В рамках регистрации в базе участники заполняли анкеты, в которых указывали, как часто они добавляют соль в пищу и употребляют соленые продукты. После этого медики наблюдали за состоянием здоровья этих людей в течение 11 лет.

По словам ученых, за время наблюдения нарушение слуха развилось у 19 188 человек. Анализ показал четкую зависимость: чем чаще участники солили пищу, тем выше был риск потери слуха. У тех, кто всегда добавлял соль, вероятность нарушения слуха была на 23% выше по сравнению с теми, кто делал это редко или никогда. 

Отмечается, что наиболее выраженная связь между потреблением соли и риском потери слуха наблюдалась у молодых людей, мужчин, а также у тех, кто не страдал диабетом или гипертонией.

Хотя повышенное потребление соли значительно увеличивало риск потери слуха у людей с нормальным слухом, у группы с уже сниженным слухом эта связь была слабее.

«Мы полагаем, что у молодых и в целом здоровых людей высокое потребление соли может быть более выраженным и независимым фактором риска потери слуха, поскольку другие сопутствующие риски, такие как хронические заболевания, в этой группе встречаются реже. Наши выводы указывают на то, что соль — потенциально модифицируемый фактор риска. Сокращение ее потребления может способствовать сохранению слуха, особенно в молодом возрасте», — подчеркнула Хан.

По данным издания, жители США потребляют слишком много натрия — в среднем более 3 300 миллиграммов в день. Между тем Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association) рекомендует не превышать 2 300 миллиграммов в сутки, а для большинства взрослых оптимальной считается доза не более 1 500 миллиграммов в день.

