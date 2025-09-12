Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве своего сторонника

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что подозреваемый в убийстве праворадикального активиста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка задержан.

«Думаю, что он, с большой долей вероятности, находится под стражей. За последние два с половиной дня было проделано много работы», — отметил Трамп. По его словам, о задержании ему сообщили «за пять минут» до эфира. Президент США также рассказал, что правоохранители начали расследование практически с нуля, имея в своем распоряжении записи с камер видеонаблюдения, на которых стрелок «был похож на муравья».

Трамп добавил, что стрелку 28 или 29 лет. По словам президента США, задержать подозреваемого помог «очень близкий» к нему человек. CNN со ссылкой на два анонимных источника пишет, что нападавший признался своему отцу, что именно он был стрелком, после чего тот сообщил об этом правоохранителям. Трамп добавил, что эта информация может оказаться «неточной».

Об этом же пишет и таблоид New York Post. Издание утверждает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что подозреваемый — 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По словам Трампа, он надеется, что задержанного признают виновным и приговорят к смертной казни.

Покушение на Чарли Кирка совершили 10 сентября. Тогда неизвестный выстрелил в него с расстояния примерно 200 метров во время выступления в Университете долины Юты и попал в шею. В момент выстрела Кирк говорил о трансгендерах, который устраивали массовую стрельбу в США. Его доставили в больницу, однако вскоре Трамп сообщил о его смерти.

Чарли Кирк был известным сторонником президента США и выступал с критикой помощи Украине. Он призывал отказаться от поддержки Киева, называл Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ» и поддерживал восстановление дипотношений с Россией.