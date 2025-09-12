Польша бессрочно закрыла границу с Беларусью

Польша в ночь на 12 сентября полностью закрыла границу с Беларусью, о чем ранее предупреждал премьер-министр Дональд Туск. Беларусское госагентство «БелТА» пишет, что польские пограничники натянули колючую проволоку, установили заградительные щиты и прекратили пропуск транспорта.

Граница была закрыта после 01:00 по местному времени (совпадает с московским). По данным «БелТА», несколько автобусов и легковой автомобиль не успели проехать в польский пункт пропуска «Тересполь» и были вынуждены вернуться на беларусскую сторону — в пункт «Брест».

Туск 9 сентября уточнял, что решение о закрытии границы с Беларусью связано с началом российско-беларусских учений «Запад-2025», которые он охарактеризовал как «весьма агрессивные с точки зрения военной доктрины». По его словам, граница, включая железнодорожные переходы, будет закрыта в целях обеспечения государственной безопасности. Туск также сообщил, что в ответ на действия Москвы и Минска польские вооруженные силы начали совместные с союзниками маневры под названием «Железный защитник-25».

Кроме того, Польша до 9 декабря ограничила полеты в приграничной зоне на востоке страны. Министр внутренних дел Марцин Кервиньский подчеркнул, что граница с Беларусью закрыта не просто на время учений «Запад-2025», а в связи с их потенциальными последствиями. «Срок закрытия границы — бессрочный. Мы будем постоянно анализировать ситуацию», — заявил он в эфире радиостанции TokFM.

Министерство иностранных дел России выступило с резкой критикой решения Варшавы. Официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала от Польши «задуматься о последствиях и пересмотреть решение». По ее словам, ограничения «нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам» и ударят по бизнесу самой республики.

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вошли около 23 российских беспилотников, еще два пересекли границу Литвы, писал Welt. По данным Der Spiegel и Welt, как минимум пять дронов направлялись в сторону базы НАТО в Жешуве, где с января размещены две системы ПВО Patriot. Эта база также используется как логистический узел для транспортировки западного оружия в Украину.

