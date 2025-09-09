Польша объявила о полном закрытии границы с Беларусью из-за военных учений

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о полном закрытии границы с Беларусью в ночь с 11 на 12 сентября. Такое решение принято из-за российско-беларусских военных учений «Запад-2025», пишет Wydarzenia.

«Как вы знаете, в пятницу на территории Беларуси, в непосредственной близости от польской границы, начинаются весьма агрессивные — с точки зрения военной доктрины — российско-белорусские учения», — сказал Туск на заседании правительства 9 сентября.

Он добавил, что граница с Беларусью, включая железнодорожные переходы, будет закрыта в целях государственной безопасности. Польский премьер также подчеркнул, что в ответ на учения «Запад-2025» Вооруженные силы Польши также проводят учения с союзными силами «Железный защитник-25».

Ложный след Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе Криминал 14 минут чтения

На прошлой неделе Туск назвал предстоящие учения России и Беларуси тренировкой нападения на Польшу, а также предупредил беларусские власти, что Варшава может применить «особые меры» в ответ на военные маневры у польских границ.

Кроме того, из-за учений Литва дополнительно усилит охрану границы с Беларусью и Россией. В сообщении погранслужбы страны говорится, что в это время будут усилены «мониторинг границы, патрулирование и другие меры пограничного контроля». При этом к охране границы привлекут также службы госбезопасности и ополчения.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится Общество 9 минут чтения

Совместные учения России и Беларуси «Запад-2025» состоятся с 12 по 16 сентября и, по сообщениям российских СМИ, будут включать маневры, направленные на защиту Союзного государства. В них примут участие свыше 13 тысяч военнослужащих.

В то же время одна из крупнейших польских газет Rzeczpospolita подчеркивает, что предстоящие учения являются первыми под кодовым названием «Запад» с начала войны на Украине и напоминает, что западные политики предупреждали, что они «фактически направлены на развитие наступательного потенциала обеих армий».