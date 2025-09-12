СМИ узнали о неготовности НАТО к атакам дешевых российских дронов

Нарушение группой российских беспилотников границ воздушного пространства Польши 10 сентября, которое в Москве назвали ошибкой, а в Варшаве спланированной проверкой реакции НАТО на возможную атаку, показало неготовность военных блока к отражению подобной угрозы. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на мнение опрошенных им экспертов.

Так, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Ульрике Франке отметила, что действия польских военных после того, как в воздушное пространство страны вторглись по меньшей мере 18 российских дронов, сильно отличались по эффективности от реакции украинской армии, которая регулярно подвергается одновременным атакам сотен российских беспилотников. Позже НАТО отчиталось об уничтожении по меньшей мере трех дронов, тогда как во время российских налетов на Украину ПВО этой страны как правило сбивает около 80-90% беспилотников.

Худший авторынок мира прямо сейчас Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов Экономика 11 минут чтения

При этом эксперт также отметила несоизмеримость в затратах на организацию Россией атаки беспилотников и ее отражение военными НАТО. Российские дроны, изготовленные в том числе из дерева и пенопласта могут стоить от несколько сотен до нескольких тысяч долларов за штуку, а для их перехвата пришлось использовать истребители F-16 и F-35, каждый из которых стоит миллионы долларов.

«Что мы будем делать, каждый раз отправлять F-16 и F-35? Это невыгодно. Нам нужно лучше оснастить себя системами борьбы с беспилотниками», — подчеркнула Франке.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем Политика 22 минуты чтения

В этой связи глава НАТО Марк Рютте на брифинге 11 сентября заявил о необходимости применения опыта украинских военных, которые для отражения налетов дешевых российских беспилотников используют специальные дроны-перехватчики, а не современные системы ПВО американского или европейского производства, такие как Patriot, каждый комплекс которых обходится в сотни миллионов долларов.

Российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Польские власти расценили инцидент как «крупную провокацию». Как сообщалось, дроны прилетели со стороны Беларуси. В Кремле отказались комментировать инцидент. Немецкие издания ранее сообщали, что как минимум пять беспилотников летели в сторону военной базы НАТО.