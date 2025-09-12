Новый рекорд по числу людей старше 100 лет поставила Япония

В Японии число жителей, преодолевших отметку в 100 лет, достигло 99 763 человек. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Женщины составляют подавляющее большинство — 88% всех долгожителей.

Как пишет издание, Япония остается страной с самой высокой продолжительностью жизни в мире и одновременно одной из самых быстро стареющих. Самой пожилой жительнице сегодня 114 лет, а самому пожилому мужчине — 111. Министр здравоохранения Такамаро Фукоока поздравил 87 784 женщин и 11 979 мужчин и поблагодарил их за «многолетний вклад в развитие общества».

Публикация данных приурочена к национальному празднику Дню пожилых людей, который отметят 15 сентября. В этот день новые долгожители получают поздравительное письмо и серебряную чашу от премьер-министра. В этом году поздравления получат 52 310 человек, уточняет Би-би-си.

По информации издания, впервые власти Японии начали вести такую статистику в 1963 году, и тогда в стране насчитывалось всего 153 человека старше ста лет. К 1981 году их количество выросло до тысячи, к 1998 году стало уже десять тысяч. Эксперты связывают столь стремительный рост с низкой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и распространенных видов рака, включая рак молочной железы и предстательной железы.

Одной из причин долголетия считают особенности японского образа жизни. Уровень ожирения в стране один из самых низких в мире, особенно среди женщин. Это объясняется рационом с малым количеством красного мяса и большим — рыбы и овощей. В отличие от многих стран, где за последние десятилетия выросло потребление соли и сахара, в Японии успешные государственные кампании привели к их снижению, отмечается в публикации. Кроме того, пожилые японцы дольше сохраняют физическую активность: много ходят пешком, пользуются общественным транспортом. Популярная радиогимнастика Radio Taiso, введенная еще в 1928 году, до сих пор ежедневно транслируется по радио и телевидению и проводится в местных сообществах.

Би-би-си при этом уточняет, что японская статистика по числу долгожителей может быть неточной. Так, в 2010 году правительственная проверка семейных книг выявила более 230 тысяч записей о столетних, которые на самом деле давно умерли. Тогда выяснилось, что некоторые семьи могли скрывать смерть родственников, чтобы получать их пенсию. Поводом для расследования стало обнаружение в Токио останков мужчины, которого считали старейшим жителем города. Как выяснилось, он умер за 32 года до находки.