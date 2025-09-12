«Бразильского Трампа» приговорили к 27 годам тюрьмы

Верховный суд Бразилии приговорил бывшего президента страны Жаира Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения за попытку государственного переворота, сообщает Би-би-си. Коллегия из пяти судей назначила срок 70-летнему экс-президенту через несколько часов после того, как признала его виновным, при этом один из судей голосовал за оправдательное решение.

Болсонару был президентом Бразилии с 1 января 2018 года по 1 января 2023 года. В конце 2022 года он проиграл выборы своему сопернику Луле да Силве и не согласился с их результатами. Лула да Силва победил с минимальным перевесом, набрав 50,8% голосов избирателей.

8 января 2023 года сторонники Болсонару захватили президентский дворец, парламент и Верховный суд в столице Бразилии. По версии следствия, этот день стал кульминацией попытки захвата власти в стране.

Также расследование показало, что Болсонару пытался организовать убийство Лулы да Силвы, его вице-президента Жералду Алкмина и председателя Высшего избирательного суда Александра де Мораеса. Следствие считает, что военный переворот не состоялся, потому что на сторону Болсонару встал лишь командующий ВМС, а главы ВВС и сухопутных войск отказались помогать президенту.

Болсонару не присутствовал при оглашении приговора, сейчас он находится под домашним арестом по другому делу. The Guardian предполагает, что его апелляции на приговор завершатся до декабря, после этого судьи определят, где он будет отбывать наказание.

Сын экс-президента и бразильский депутат Эдуарду Болсонару заявил Reuters, что ожидает дополнительных санкций США в ответ на обвинительный приговор суда. «Мы получим решительный ответ со стороны правительства США против диктатуры, устанавливаемой в Бразилии», — заявил он.

В июле президент США Дональд Трамп ввел против Бразилии 50-процентные пошлины из-за дела Болсонару. Сам бывший президент Бразилии ранее говорил, что считает Трампа своим кумиром.

«То же самое они пытались сделать со мной, но им это совсем не сошло с рук. Но я всегда могу сказать одно: я знал его как президента Бразилии. Он был хорошим человеком, и я не думаю, что такое возможно», — заявил Трамп журналистам после того, как бразильский суд признал его бывшего коллегу виновным.

В марте 2022 года Болсонару назвал Владимира Путина «одним из самых могущественных людей в мире», который «переживает конфликт с соседней страной». Он критиковал санкции, которые западные страны ввели в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину, а также заявил, что его страна займет нейтральную позицию по этому вопросу.

По данным Би-би-си, либеральные СМИ Бразилии называли Болсонару «бразильским Трампом» за его крайне правые взгляды. Он поддерживал военную диктатуру 1964-1985 годов, выступал против абортов, а также критиковал защитников прав женщин и ЛГБТ-персон.