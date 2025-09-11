СМИ узнали о прослушке в квартире бизнес-партнера Зеленского

В квартире бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича обнаружили прослушивающие устройства. Одним из основателей студии был президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на анонимные источники.

Как пишет издание, подозрения о прослушке в квартире Миндича появлялись и ранее. Его квартиру неоднократно проверяла одна из государственных компаний, название которого издание не уточняет. Проверки могли проходить по два раза в неделю, но никаких устройств специалисты не находили. После проверки другой компанией прослушку обнаружили в полу.

«Украинская правда» отмечает, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского не сразу поверили в достоверность этой информации и попытались узнать, не была ли она сфабрикована, поскольку первые данные о прослушке появились одновременно с лишением независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По данным издания, прослушка была установлена в квартире, где Владимир Зеленский праздновал свой день рождения пять лет назад. Утверждается, что прослушивание вели НАБУ и САП, которые готовили Миндичу подозрение. Источник «Украинской правды» заявил, что лишение антикоррупционных органов Украины независимости могло быть связано именно с этим.

Содержание разговоров, попавших на записи, не разглашается, поэтому неизвестно, имели ли разговоры Миндича отношение к коррупционным схемам. Источники «Украинской правды» считают, что на записях могут оказаться в том числе разговоры с Зеленским.

