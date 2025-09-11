Популярный дезодорант вызвал ожоги на коже

В соцсетях женщины пожаловались на ожоги и сильную сыпь после использования популярного дезодоранта Mitchum. Компания-производитель извинилась и объяснила, что проблема возникла из-за изменений в производственном процессе. Об этом пишет The Independent.

В TikTok пользовательницы рассказали, что после использования ролика с 48-часовым эффектом у них появились болезненные высыпания и ожоги в области подмышек. Многие из них публиковали соответствующие видео и фотографии.

«Мне чуть не пришлось вызвать себе скорую, настолько сильно жгло», — рассказала одна из пользовательниц.

Другая заметила «очень сильное» раздражение на коже и долго не могла понять, что его вызвало. «У меня появилась сыпь и образовались корки. Я месяц не могла использовать дезодорант. Помню, как рассказывала своему парню и коллегам, что у меня просто “горят” подмышки, и это ощущение усиливалось при нанесении дезодоранта, хотя раньше такого никогда не было», — сказала она.

Компания-производитель Mitchum в своем инстаграме принесла извинения своим покупателям и объяснила, что на восемь партий продуктов, реализуемых в Великобритании, Ирландии и Южной Африке, повлияло изменение производственного процесса.

«Приносим извинения всем, кого затронула эта ситуация, а также за время, которое потребовалось на проведение нашего расследования. Хотя формула не менялась, изменение в производственном процессе одного из сырьевых компонентов повлияло на то, как продукт взаимодействует с кожей у некоторых потребителей», — говорится в заявлении компании.

Речь идет о дезодорантах Mitchum Women Roll On 100 мл — Powder Fresh, Shower Fresh, Unscented, Pure Fresh, Flower Fresh, а также Mitchum Men Roll On 100 мл — Ice Fresh, Clean Control и Sport.

По данным Mitchum, компания вернулась к первоначальному производственному процессу, чтобы избежать подобных проблем.

Профессор фармацевтики Пенни Уорд из Колледжа Кинга в Лондоне рассказала в интервью The Daily Mail, что в новом составе дезодоранта содержатся ароматизаторы, которые, вероятно, и вызвали раздражение на коже.



