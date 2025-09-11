Пилоты рассказали о дремоте во время полетов

Немецкий профсоюз Vereinigung Cockpit, представляющий интересы пилотов в стране, провел опрос среди более чем 900 из них. 93% респондентов признались, что они дремали в кабине пилотов во время полетов. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, профсоюз назвал эту тенденцию «тревожной реальностью» из-за нехватки персонала, «растущей утомляемости» среди пилотов и давления со стороны руководства. При этом в профсоюзе подчеркнули, что опрос не является репрезентативным.

Перед смертью она оставила три письма В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну Криминал 14 минут чтения

Согласно его результатам, 12% опрошенных пилотов дремлют во время каждого полета, 44% делают это регулярно, 33% дремлют иногда, 3% дремлют в единичных случаях и 7% не могут сосчитать, как часто они это делают.

«Дремота давно стала нормой в кабинах немецких пилотов. То, что изначально задумывалось как краткосрочная мера восстановления сил, превратилось в постоянный ответ на структурное давление. Короткая дремота сама по себе не является критической. Но постоянно уставший экипаж кабины представляет собой значительный риск», — рассказала Катарина Дизельдорф, вице-президент профсоюза.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие» Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов Мир 8 минут чтения

В организации потребовали более серьезно отнестись к усталости как к фактору, представляющему угрозу безопасности, усилить контроль за соблюдением правил летного времени, а также включить в систему управления рисками, связанными с усталостью (FRMS) — она разработана Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), — научные данные и опыт экипажей.

Ранее СМИ рассказали о пилоте британского лоукостера easyJet Джордже Хибберде, который уволился с работы из-за переживаний о климатическом кризисе — не него оказывают влияние в том числе авиаперевозки.