Пилот самолета бросил работу из-за переживаний о климате

Бывший пилот британского лоукостера easyJet Джордж Хибберд рассказал газете The Guardian, что уволился из авиакомпании из-за обеспокоенности климатическим кризисом, которому способствуют авиаперевозки. Издание опубликовало 15-минутный документальный фильм о Хибберде под названием «Путешествие с чувством вины» (Guilt Trip).

Хибберд рассказал, что провел юность в городе Чичестер, над котором часто пролетают самолеты, направляющиеся в лондонский аэропорт Гатвик, и с тех пор мечтал стать пилотом. В 2019 году он стал пилотом easyJet, но уже через три года решил уволиться.

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По мнению бывшего пилота, авиакомпании стремятся к постоянному росту, политики редко обращают внимание на экологию, а профсоюзы поддерживают увеличение количества аэропортов, стремясь сохранить рабочие места и средства к существованию. Он отметил, что защитники природы со своей стороны часто требуют немедленного сокращения авиаперевозок.

Еще во время работы пилотом Хибберд присоединился к сообществу работников авиационной отрасли Safe Landing, выступающем за сокращение вредных выбросов. Он сообщил, что главная проблема, которую нужно решить, чтобы авиация стала экологичнее, — это энергоснабжение. По его словам, существует «множество идей», как сделать отрасль менее опасной для природы.

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Одним из способов сократить вредные выбросы Хибберд назвал ограничение на общий объем выбросов, которые может производить авиация. Также он предлагает ввести налог на авиатопливо, поясняя, что сейчас оно не облагается налогом. Еще один вариант — взимать пошлину с наиболее богатых пассажиров, которые часто летают, и направлять средства на исследования и разработки низкоуглеродных технологий. Хибберд призвал обратить внимание и на возможность использования самолетов с гибридными или полностью электрическими двигателями.