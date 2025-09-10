EN
Беларусские СМИ сообщили о скоплении польской военной техники у границы

2 минуты чтения 13:47

Власти Польши начали переброску военной техники к границе с Беларусью, в составе движущейся в этом направлении колонны видны грузовики с тентами, сообщает государственный беларусский портал News.

Журналисты также опубликовали видео, на котором видны несколько грузовиков, движущихся по дороге. Его качество не позволяет разглядеть автомобильные номера и однозначно определить локацию съемки. News утверждает, что материал снят утром 10 сентября.

Портал утверждает, что попавшие на запись военные грузовики движутся «в сторону границы с Беларусью», не приводя источника, позволившего сделать этот вывод. Публикация была размещена около 11 утра по московскому времени после распространения информации о вторжении российских беспилотников в воздушное пространство страны.

Ударные дроны попали на территорию Польши в ночь на 10 сентября, премьер-министр страны Дональд Туск назвал этот факт «масштабной провокацией». Изначально власти страны заявляли об обнаружении более 10 потенциально опасных объектов, некоторые из них были сбиты с применением авиации.

Из-за российской атаки в ночь на 10 сентября была приостановлена работа четырех польских аэропортов: в Варшаве, Модлине, Жешуве и Люблине. Обломки одного их беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки-Воля. 

Позже источники газеты Rzeczpospolita сообщили, что Польша подверглась атаке не менее 23 беспилотников, Туск назвал иное число — 19. Он также заявил, что сбиты были 3-4 единицы. Огонь по ним, по данным журналистов, вели в основном нидерландские самолеты F-35.

НАТО, по данным Reuters, считает вторжение беспилотников преднамеренным, но не рассматривает инцидент в качестве атаки на Польшу. Власти страны запросили применение четвертой статьи договора НАТО, она подразумевает консультации с другими странами-членами альянса в случае, если территориальная целостность, безопасность или политическая независимость одной из них окажутся под угрозой.

