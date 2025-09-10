EN
Ученые назвали способную снижать симптомы депрессии диету

2 минуты чтения 15:52

Рацион с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, или кето-диета, способна снижать симптомы депрессии на почти 70% — это на 20% эффективнее традиционных методов лечения. Об этом говорится в новом исследовании ученых из Университета штата Огайо, пишет Newsweek.

Кето-диета предполагает резкое сокращение количества углеводов и увеличение потребления жиров и белков, чтобы вызвать состояние «кетоза» — метаболического процесса, при котором организм начинает использовать жир в качестве основного источника энергии. 

Согласно оценкам, в США депрессией страдают около 40% студентов, однако большинство из из них по разным причинам не могут позволить себе психотерапию. Ученые считают, что в этом случае питание может стать альтернативным способом поддержки психического здоровья.

«Наши результаты снова доказывают, что изменение рациона питания и достижение состояния кетоза может обеспечить мозг альтернативным источником энергии, что способствует снижению симптомов депрессии», — рассказал Newsweek автор исследования профессор Джефф Волек.

В рамках пилотного исследования ученые пригласили к участию 16 студентов Университета штата Огайо, страдающих от тяжелой депрессии. Все они уже получали медикаментозное лечение и проходили курсы психотерапии. Участникам объяснили, что для соблюдения кето-диеты им необходимо употреблять менее 50 граммов углеводов в день, но повышенное количество жиров и умеренное — белка.

Отмечается, что студенты пребывали в состоянии кетоза 73% времени исследования. Согласно личным оценкам испытуемых, уже ко второй неделе уровень депрессии снизился на 37%, а к 10–12-й неделе улучшение достигло 69%. Ухудшение состояния, как отмечается, ни у кого не наблюдалось.

По оценкам ученых, признаки депрессии снизились на 59% к шестой неделе и на 71% — к завершению исследования.

Уже через две недели участники сообщали о двукратном улучшении общего самочувствия, а к концу программы этот показатель вырос почти втрое. Также было зафиксировано улучшение когнитивных функций — эпизодической памяти, скорости обработки информации и исполнительных функций.

Несмотря на положительные результаты, кето-диета подходит не всем, говорят диетологи. При недостаточном контроле она может привести к дефициту витаминов и минералов, проблемам с пищеварением и упадку сил. Более сбалансированное и менее ограничительное питание, как отмечается, может быть безопаснее и полезнее — особенно для молодых людей, с точки зрения психического здоровья.

Авторы исследования, в свою очередь, признают ограничения работы — небольшое число участников и отсутствие контрольной группы для сравнения.

