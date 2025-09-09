Бэнкси может потерять анонимность из-за нового рисунка

В Лондоне местная полиция начала расследование в отношении анонимного уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси. Поводом стала его новая работа, появившаяся на стене здания Королевского суда в столице Великобритании, пишет местное издание The Daily Telegraph.

Оно отмечает, что, если анонимный художник, чье имя остается неизвестным публике уже 25 лет, будет привлечен к суду, ему придется раскрыть свою настоящую личность. В свою очередь, в британском Минюсте сообщили, что рисунок Бэнкси будет удален со стены Королевского суда. «Королевский суд является памятником архитектуры и должен сохранить свой первозданный облик», — процитировала газета слова представителей ведомства.

Фото новой работы Бэнкси было опубликовано на его странице в инстаграме накануне. Традиционное для художника трафаретное граффити изображает судью, который бьет молотком лежащего на земле протестующего. На рисунке также видны брызги крови. Сразу после публикации Бэнкси своей новой работы в сети, рисунок на здании Королевского суда в Лондоне закрыли металлическими заграждениями. Как сообщалось, «произведение искусства охраняется сотрудниками службы безопасности снаружи здания», а также находится под камерой видеонаблюдения.

Как отмечает Би-би-си, Бэнки показал свое новое граффити спустя два дня после ареста в Лондоне 900 участников акции против запрета организации Palestine Action в Лондоне.

Бэнкси прославился своими произведениями стрит-арта, в которых поднимает социальные и политические темы. Его работы регулярно выставляются на международных аукционах и уходят с торгов за миллионы долларов. Рекордной продажей стала картина «Любовь в мусорном баке», оцененная в 25,4 миллиона долларов.