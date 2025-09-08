Бэнкси показал новую работу на здании Королевского суда

Британский уличный художник Бэнкси представил граффити на стенах здания Королевского судного двора в столице Великобритании. Фотографию работы он опубликовал в своих социальных сетях.

На изображении — судья в мантии бьет молотком протестующего. Мужчина лежит на земле с окровавленным транспарантом в руке. Подпись к граффити в инстаграме гласит: «Королевский судный двор. Лондон».

Сам Бэнкси не объяснил, с каким конкретным событием связана его новая работа. Рисунок появился спустя два дня после прошедших в Лондоне протестов из-за запрета пропалестинского митинга, в результате которой полицейские задержали 900 человек.

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды Интернет и мемы 10 минут чтения

Би-би-си, ссылаясь на фотографии в социальных сетях, пишет, что граффити Бэнкси уже закрыли «большими листами пластика» и поставили металлические ограждения. Издание добавляет, что «произведение искусства охраняется сотрудниками службы безопасности снаружи здания», а также находится под камерой видеонаблюдения.

Бэнкси известен своими стрит-арт-работами, посвященными социальным и политическим темам. Его личность на протяжении многих лет остается загадкой. При этом картины художника регулярно появляются на международных аукционах, где продаются за миллионы долларов. Рекордной стала работа «Любовь в мусорном баке», проданная за 25,4 миллиона долларов.

Весной прошлого года The Guardian сообщило, что Бэнкси, вероятно, придется раскрыть свое настоящее имя. Издание тогда писало, что это может произойти в рамках судебного процесса о подтверждении подлинности работы художника Monkey Queen.