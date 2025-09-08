Задержанный за «контрабанду» украшений российский ученый покинул Афганистан

Посольство России в Афганистане заявило об освобождении Святослава Каверина, ученого-этнографа, ранее задержанного местными властями за «контрабанду» украшений, сообщает РБК.

В посольстве журналистам рассказали, что Каверин 8 сентября вылетел из Кабула в Москву. Его освобождение, по словам дипломатов, стало возможным в результате работы посольства, которая велась с момента задержания.

Каверин — сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН. Он пропал в Афганистане в середине июля, успев сообщить, что власти задержали его в городе Кундуз и решили везти в Главное управление разведки Афганистана, расположенное в столице страны, Кабуле.

Перед задержанием ученый успел написать в своем телеграм-канале, что его подозревают в попытке «контрабанды» украшений. Позже телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что мужчина вез сувениры, купленные для себя и друзей. РБК уточняет, что на протяжении всего срока задержания у Каверина не было «никакого правового статуса» — он не являлся обвиняемым или подозреваемым.

После задержания связи с мужчиной не было, он изредка появлялся в сети и отмечал, что не имеет постоянного доступа к телефону. Российское посольство подтверждало, что занимается кейсом Каверина после появления новостей о его задержании.

1 сентября телеграм-канал Baza опубликовал письма российских ученых в МИД России. Исследователи призвали власти страны установить местонахождение Каверина, обеспечить ему консульскую поддержку и защиту прав на территории Афганистана. Представители научного сообщества отмечали, что поездка Каверина в страну носила научно-познавательный характер и просили содействовать в возвращении ученого домой.

В комментарии для РБК представители российского посольства не сообщили детали освобождения Каверина. На данный момент отсутствует информация о состоянии его здоровья, а также сведения о том, предъявлялись ли ему официальные обвинения.