Задержанный за «контрабанду» украшений российский ученый покинул Афганистан

2 минуты чтения 22:14 | Обновлено: 22:18

Посольство России в Афганистане заявило об освобождении Святослава Каверина, ученого-этнографа, ранее задержанного местными властями за «контрабанду» украшений, сообщает РБК.

В посольстве журналистам рассказали, что Каверин 8 сентября вылетел из Кабула в Москву. Его освобождение, по словам дипломатов, стало возможным в результате работы посольства, которая велась с момента задержания.

«Кубанский душитель»
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
Криминал23 минуты чтения

Каверин — сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН. Он пропал в Афганистане в середине июля, успев сообщить, что власти задержали его в городе Кундуз и решили везти в Главное управление разведки Афганистана, расположенное в столице страны, Кабуле.

Перед задержанием ученый успел написать в своем телеграм-канале, что его подозревают в попытке «контрабанды» украшений. Позже телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что мужчина вез сувениры, купленные для себя и друзей. РБК уточняет, что на протяжении всего срока задержания у Каверина не было «никакого правового статуса» — он не являлся обвиняемым или подозреваемым.

После задержания связи с мужчиной не было, он изредка появлялся в сети и отмечал, что не имеет постоянного доступа к телефону. Российское посольство подтверждало, что занимается кейсом Каверина после появления новостей о его задержании.

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

1 сентября телеграм-канал Baza опубликовал письма российских ученых в МИД России. Исследователи призвали власти страны установить местонахождение Каверина, обеспечить ему консульскую поддержку и защиту прав на территории Афганистана. Представители научного сообщества отмечали, что поездка Каверина в страну носила научно-познавательный характер и просили содействовать в возвращении ученого домой.

В комментарии для РБК представители российского посольства не сообщили детали освобождения Каверина. На данный момент отсутствует информация о состоянии его здоровья, а также сведения о том, предъявлялись ли ему официальные обвинения.

Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
