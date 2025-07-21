Российский этнограф пропал после задержания в Афганистане

Российский этнограф, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН Святослав Каверин пропал в Афганистане. Накануне он написал в своем телеграм-канале, что в афганском городе Кундуз его задержали представители местных властей.

В сообщении говорится, что поводом для задержания стали подозрения в «контрабанде» украшений. Каверин также сообщил, что его везут в Кабул в Главное управление разведки Афганистана.

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«Надеюсь, что там дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения», — написал этнограф, добавив, что возможность пользоваться смартфоном получает лишь «изредка».

Это сообщение Каверин написал 19 июля около четырех часов дня по московскому времени. После этого, по словам авторов комментариев в его телеграм-канале, этнограф выходил на связь лишь однажды, несколько часов спустя. С тех пор о его состоянии и местонахождении ничего не известно. Некоторые пользователи, вероятно, знакомые с Кавериным, сообщили, что отправили ему личные сообщения в мессенджере, после чего на них появилась отметка о прочтении, но ответа так и не поступило.

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В свою очередь, РИА «Новости» сообщили, что в российском дипломатическом представительстве в Афганистане знают о задержании россиянина. «Мы в курсе, занимаемся этим вопросом», — заявили там.

Как уточняет телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на «соратников» пропавшего этнографа, Каверин действительно вез с собой украшения — это были сувениры для себя, друзей и подписчиков.