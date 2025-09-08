Основателя Pims раскритиковали за тайное видео с обнаженной соседкой

Сеть по продаже напитков на основе чая Pims оказалась в центре нового скандала из-за публикации в соцсетях ее сооснователя Артура Шустериоваса. В своем инстаграм-аккаунте он выложил видео, на котором снял девушку из дома напротив в момент переодевания. Запись сделана вечером, когда в окнах соседнего дома горел свет, фигура девушки была отчетливо видна.
Публикация вызвала резкую критику пользователей соцсетей. Многие обвинили Шустериоваса в нарушении приватности и недопустимом поведении. Бизнесмен оперативно удалил видео, пояснив, что он «не подумал» и «в моменте это показалось забавным». Однако теперь в сети множатся призывы бойкотировать Pims.
Это не первый раз, когда бренд сталкивается с волной негатива. Несколько месяцев назад возмущение вызвал рекламный ролик бренда. В нем мужчина прижимает девушку к окну заведения, задирает ей юбку и грубо ощупывает, а посетители снимают происходящее на смартфоны.
Ролик был подписан словами «Pims полиция для тех, кто решил приготовить Pims дома. Нет домогательствам». При этом многие заметили, что второе предложение появилось в подписи не сразу. Позже появился еще один ролик с таким же сценарием, только теперь девушка ощупывала мужчину.
Представители Pims в комментарии телеграм-каналу «креативнодиректорская» заявили, что опубликованные видео являются «провокацией и мини-сериалом», рассчитанным прежде всего на аудиторию бренда. По их словам, именно для этой аудитории ролики и были сняты.
В компании добавили, что довольны откликом: «Мы в восторге от того, сколько эмоций он вызвал у креативного сообщества Москвы и не только. Комментарии мы отключили заранее, понимая, что будет много “ненужных мнений”. Но читаем все и любим, когда нас обсуждают».
Позже оба ролика были удалены из инстаграма компании. Команда Pims также опубликовала пост с осуждением насилия в любом его проявлении и форме.