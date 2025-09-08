EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Основателя Pims раскритиковали за тайное видео с обнаженной соседкой

2 минуты чтения 16:19 | Обновлено: 16:22

Сеть по продаже напитков на основе чая Pims оказалась в центре нового скандала из-за публикации в соцсетях ее сооснователя Артура Шустериоваса. В своем инстаграм-аккаунте он выложил видео, на котором снял девушку из дома напротив в момент переодевания. Запись сделана вечером, когда в окнах соседнего дома горел свет, фигура девушки была отчетливо видна.

Публикация вызвала резкую критику пользователей соцсетей. Многие обвинили Шустериоваса в нарушении приватности и недопустимом поведении. Бизнесмен оперативно удалил видео, пояснив, что он «не подумал» и «в моменте это показалось забавным». Однако теперь в сети множатся призывы бойкотировать Pims.

Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису
Интернет и мемы9 минут чтения

Это не первый раз, когда бренд сталкивается с волной негатива. Несколько месяцев назад возмущение вызвал рекламный ролик бренда. В нем мужчина прижимает девушку к окну заведения, задирает ей юбку и грубо ощупывает, а посетители снимают происходящее на смартфоны. 

Ролик был подписан словами «Pims полиция для тех, кто решил приготовить Pims дома. Нет домогательствам». При этом многие заметили, что второе предложение появилось в подписи не сразу. Позже появился еще один ролик с таким же сценарием, только теперь девушка ощупывала мужчину.

Представители Pims в комментарии телеграм-каналу «креативнодиректорская» заявили, что опубликованные видео являются «провокацией и мини-сериалом», рассчитанным прежде всего на аудиторию бренда. По их словам, именно для этой аудитории ролики и были сняты.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

В компании добавили, что довольны откликом: «Мы в восторге от того, сколько эмоций он вызвал у креативного сообщества Москвы и не только. Комментарии мы отключили заранее, понимая, что будет много “ненужных мнений”. Но читаем все и любим, когда нас обсуждают».

Позже оба ролика были удалены из инстаграма компании. Команда Pims также опубликовала пост с осуждением насилия в любом его проявлении и форме. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем