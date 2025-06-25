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Общество

Крупнейшую в России бабл-ти сеть раскритиковали за рекламу с домогательствами

3 минуты чтения 20:02

Крупнейшая сеть по продаже напитков на основе чая Pims, открытая в 2018 году Артуром Шустериовасом и Глебом Голубевым, опубликовала в своем инстаграме рекламный ролик, в котором мужчина прижимает девушку к окну, задирает ей юбку и ощупывает, а посетители заведения снимают происходящее на телефон. На это обратила внимание «Коса».

Ролик появился в аккаунте сети два дня назад. Сейчас он подписан словами «Pims полиция для тех, кто решил приготовить Pims дома. Нет домогательствам», однако «Коса» отмечает, что последнее предложение появилось в посте через некоторое время после публикации.

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Позже в аккаунте появилось еще одно видео, в котором напротив девушка прижимает парня к окну и ощупывает его. Его сопровождает такая же подпись, что и к первому ролику. Комментарии под обоими роликами закрыты.

Реклама вызвала возмущение в соцсетях — пользователи посоветовали ее удалить В комментариях к предыдущим постам пользователи инстаграма назвали ролики «позорищем». «Может и так достаточно поддержки насилия в этом мире, нет?» — говорится в одном из них. «Все настолько печально, что реклама без сексуального подтекста вообще не работает?» — написал другой пользователь.

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Кроме того, в комментариях отметили, что идею рекламы Pims взяли у бренда одежды Coldculture. В их инстаграме подобный ролик опубликовали в марте, однако действующими лицами в нем были два парня.

Представители сети прокомментировали рекламу телеграм-каналу «креативнодиректорская» и назвали опубликованные видео «провокацией и мини-сериалом», который «может быть непонятен за пределами» аудитории Pims. В сети уверяют, что именно для таких людей и были сняты ролики.

«Мы правда в восторге от того, сколько эмоций он вызвал у креативного комьюнити Москвы (и не только). Мы отключили комментарии, потому что знали: будет много “мнений, которые никто не просил”. Но читаем все и любим, когда нас обсуждают», — рассказали сотрудники Pims.

По их словам, вместе с ростом, взрослением и усложнением бренда это же делает «тон, триггеры и юмор».

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