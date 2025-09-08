Операции по укорачиванию ног стали популярны у женщин

Женщины стали делать операции по укорачиванию ног. Такую услугу, например, предлагают некоторые турецкие клиники. С 2023 года в Стамбуле провели уже как минимум десять подобных процедур, сообщает VICE.

По информации издания, пациентки идут на это не ради исправления травм или врожденных деформаций, а только для того, чтобы стать ниже. Дело в том, что некоторые женщины считают высокий рост едва ли не главным препятствием для построения романтических отношений, отмечается в публикации.

Суть процедуры, как пишет VICE, заключается в том, что хирурги разрезают бедренную или большеберцовую кость, удаляют ее фрагмент и затем фиксируют оставшиеся части металлическим стержнем. Таким образом верхнюю часть ноги можно укоротить до 5,5 см, а нижнюю — до 3 см. Издание приводит в пример женщину, чей рост в результате операции сократился с 172 до 167,9 сантиметров.

По информации издания, клиники рекламируют операцию как часть «пакета услуг», куда включены не только госпитализация, но и экскурсии по городу, ужины в ресторанах и прогулки на лодке. Однако реальность после хирургического вмешательства далека от обещанного. Пациенты проводят месяцы в инвалидных креслах и проходят интенсивную физиотерапию 4–5 раз в неделю, подчеркивают журналисты.

Сообщается, что в числе вероятных побочных эффектов — повреждения нервов, инфекции костей, мышечная слабость и проблемы при срастании костей. Кроме того, процедура доступна только для женщин с весом менее 75 кг, потому что металлические стержни имеют ограничения по нагрузке.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что интерес к этой травматичной операции связан с распространенной в обществе дискриминацией по росту. Исследования показывают, что большинство мужчин предпочитают женщин ниже себя, а женщины чаще ищут партнеров выше. В результате часть высоких женщин ощущает себя в невыгодном положении и соглашается на радикальные меры.