Полеты в космос могут ускорить старение

2 минуты чтения 16:46 | Обновлено: 16:48

Полет в космос является серьезным испытанием для организма человека, убедились американские ученые. Они провели исследование и выяснили, что в условиях невесомости стволовые клетки стареют в 10 раз быстрее, что снижает способность организма восстанавливаться. Об этом пишет NBC News.

Еще в 2019 году ученые NASA в ходе другого испытания наблюдали за признаками старения у братьев-близнецов, астронавтов Марка и Скотта Келли. Один оставался на Земле, а другой провел 340 дней на орбите.

Сообщается, что у вернувшегося астронавта ученые выявили повреждения ДНК, снижение когнитивных функций и сокращение длины теломер — участков на концах хромосом, которые защищают их от разрушения. Некоторые из этих изменений, как отмечается, сохранялись даже спустя шесть месяцев после возвращения на Землю.

По данным телеканала, ученые из NASA и Института стволовых клеток при Калифорнийском университете в Сан-Диего решили провести новый эксперимент на фоне растущего интереса к космическим полетам. Для этого они собрали стволовые клетки и отправили их в космос, при этом часть клеток оставили для наблюдения на Земле. 

В общей сложности клетки провели на борту космических кораблей от 32 до 45 дней. Все это время они находились в условиях микрогравитации.

После возвращения ученые сравнили клетки, побывавшие в космосе, с контрольными образцами, оставшимися на Земле. Отмечается, что в космических клетках были выявлены явные признаки старения, в том числе более выраженные воспалительные сигналы и меньшая сохранность теломер. Ученые также обнаружили увеличение геномной нестабильности, что может вызывать мутации.

Таким образом авторы эксперимента сделали вывод, что пребывание в космосе напоминает ускоренное старение организма.

«Это, вероятно, самое глубокое исследование некоторых мутационных признаков космических полетов, которое я когда-либо видел. Это определенно свидетельство некоторого старения», — прокомментировал результаты генетик из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке Кристофер Мейсон, который был автором исследования с астронавтами-близнецами.

По словам ученых, старение стволовых клеток вызывает потенциальную обеспокоенность, поскольку оно снижает естественную способность организма восстанавливать ткани и органы, что может привести к хроническим возрастным заболеваниям, таким как рак, нейродегенеративные заболевания и проблемы с сердцем.

