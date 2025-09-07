Трамп написал о «любви к депортациям по утрам»

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social о «любви к депортациям по утрам» и прикрепил сгенерированную ИИ фотографию себя на фоне пожара и летящих вертолетов над Чикаго.

«Я люблю запах депортаций по утрам. Чикаго скоро узнает, почему это называется Министерством войны», — говорится в подписи республиканца к фотографии.

Само изображение выполнено в стилистике художественного фильма о войне во Вьетнаме «Апокалипсис сегодня» (Apocalypse Now) и содержит надпись Chipocalypse Now. На фото Трамп сидит в военной фуражке подполковника Килгора — персонажа фильма, известного своей культовой фразой: «Люблю запах напалма по утрам».

5 сентября Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны. Именно так ведомство называлось с 1789 по 1947 годы. Во время выступления в Белом доме американский президент заявил, что переименование — это сигнал о победе и силе.

Politico со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников министерства сообщило, что подобное решение разозлило сотрудников Пентагона. По словам нынешних и бывших сотрудников министерства, изменение не решит существующие проблемы военных и обойдется Штатам в миллиарды долларов.

Собеседники издания объяснили, что из-за нового указа, теперь придется заменить печати Министерства обороны более чем на 700 тысячах объектов в 40 странах мира и во всех 50 штатах США. Обновлению подлежит практически все — от фирменных бланков шести военных ведомств и десяти смежных агентств до салфеток в столовых, пиджаков для чиновников и сувениров в магазинах Пентагона.

«Это не только обойдется в миллионы долларов, но и не окажет абсолютно никакого влияния на расчеты Китая или России. Хуже того, это будет использовано нашими врагами, чтобы представить Соединенные Штаты как страну, разжигающую войны и угрожающую международной стабильности», — сообщил бывший чиновник ведомства.

Хотя официальное переименование требует одобрения Конгресса, один из источников Politico сообщил, что в Белом доме рассматривают варианты, как обойти голосование и реализовать инициативу в обход законодательного процесса.