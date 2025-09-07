EN
Трамп написал о «любви к депортациям по утрам»

2 минуты чтения 09:24

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social о «любви к депортациям по утрам» и прикрепил сгенерированную ИИ фотографию себя на фоне пожара и летящих вертолетов над Чикаго.

«Я люблю запах депортаций по утрам. Чикаго скоро узнает, почему это называется Министерством войны», — говорится в подписи республиканца к фотографии.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Само изображение выполнено в стилистике художественного фильма о войне во Вьетнаме «Апокалипсис сегодня» (Apocalypse Now) и содержит надпись Chipocalypse Now. На фото Трамп сидит в военной фуражке подполковника Килгора — персонажа фильма, известного своей культовой фразой: «Люблю запах напалма по утрам».

5 сентября Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны. Именно так ведомство называлось с 1789 по 1947 годы. Во время выступления в Белом доме американский президент заявил, что переименование — это сигнал о победе и силе.

Politico со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников министерства сообщило, что подобное решение разозлило сотрудников Пентагона. По словам нынешних и бывших сотрудников министерства, изменение не решит существующие проблемы военных и обойдется Штатам в миллиарды долларов.

Собеседники издания объяснили, что из-за нового указа, теперь придется заменить печати Министерства обороны более чем на 700 тысячах объектов в 40 странах мира и во всех 50 штатах США. Обновлению подлежит практически все — от фирменных бланков шести военных ведомств и десяти смежных агентств до салфеток в столовых, пиджаков для чиновников и сувениров в магазинах Пентагона.

«Это не только обойдется в миллионы долларов, но и не окажет абсолютно никакого влияния на расчеты Китая или России. Хуже того, это будет использовано нашими врагами, чтобы представить Соединенные Штаты как страну, разжигающую войны и угрожающую международной стабильности», — сообщил бывший чиновник ведомства.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Хотя официальное переименование требует одобрения Конгресса, один из источников Politico сообщил, что в Белом доме рассматривают варианты, как обойти голосование и реализовать инициативу в обход законодательного процесса.

