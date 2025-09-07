EN
Первого в истории миллениала объявили святым

2 минуты чтения 15:36

В Ватикане в воскресенье канонизировали итальянца Карло Акутиса, умершего от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет. Он стал первым святым поколения миллениалов. Мессу в соборе Святого Петра провел Папа римский Лев XIV, на ней присутствовали примерно 80 тысяч человек. Об этом сообщает Би-би-си.

Карло Акутис родился в Лондоне в 1991 году, но вырос в Милане. Он увлекался компьютерами, а в восемь лет создал сайт о чудесах. За это его прозвали «божьим инфлюенсером». При этом Акутис оставался обычным подростком. «Он играл в видеоигры Super Mario на старых приставках Nintendo, а я всегда любил видеоигры», — признался один из его почитателей в интервью журналистам.

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
Интернет и мемы10 минут чтения

Как пишет The Times, после смерти Карло Акутиса вокруг его имени быстро сформировался культ. В католических церквях появились алтари с его изображением, а реликвии — волосы и фрагменты сердца — разошлись по епархиям по всему миру. Издание отмечает, что важную роль в этом сыграла мать подростка Антония Сальцано. В течение многих лет она посещала церкви и убеждала причислить ее сына к лику святых.

Ключевым условием для признания святости является наличие чудес после смерти кандидата. В случае с Карло их оказалось два. Первое — исцеление четырехлетнего мальчика в Бразилии, рожденного с дефектом поджелудочной железы. Второе — выздоровление девочки из Коста-Рики, перенесший тяжелое кровоизлияние в мозг, говорится в публикации.

По данным The Times, процедура канонизации в католической церкви в целом довольно длительная и затратная. Сначала епископ собирает материалы о жизни кандидата, затем дело проверяют юристы и богословы. Иногда процесс растягивается на десятилетия или даже века, но в случае Акутиса все прошло за 19 лет.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
Общество6 минут чтения

Отдельное внимание журналисты The Times уделяют финансовой стороне вопроса. По данным газеты, работа постулятора, т.е. официального представителя дела, обходится в десятки тысяч долларов в год. Дополнительно требуются расходы на поездки, издание молитвенных карточек, организацию церемоний. 

Британское издание приводит пример беатификации (признание человека «блаженным», промежуточный этап на пути к святости) американского монаха Солануса Кейси, состоявшейся в Детройте в 2017 году. Месса прошла на футбольном стадионе Ford Field и обошлась в миллион долларов. Полмиллиона стоила аренда площадки, еще столько же ушло на техническое обеспечение и трансляцию. Деньги собирали через пожертвования и поддержку крупных благотворителей. А в случае с Карло Акутисом именно мать взяла на себя большую часть расходов, уточняет The Times.

По замыслу католической церкви, канонизация Акутиса вдохновит новое поколение верующих. Для многих молодых католиков он стал примером того, что святой может быть не только на иконе, но и в джинсах с приставкой в руках.

