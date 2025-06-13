Итальянский подросток станет первым святым XXI века

Папа римский Лев XIV объявил, что 7 сентября этого года состоится канонизация подростка из Италии Карло Акутиса, который умер в 2006 году в возрасте 15 лет. Церемония пройдет на площади Святого Петра в Ватикане. Ожидается, что в ней примут участие тысячи человек. Об этом сообщает CNN.
По его данным, при жизни Акустис с помощью компьютера распространял знания о католической вере. Подросток создал сайт, на котором публиковались материалы о чудесах. Акустис получил прозвище «божьего инфлюенсера» и стал популярным среди молодых католиков. Его часто изображают в джинсах и кроссовках, что сделало его образ узнаваемым среди молодежи.
Вместе с Акустисом также канонизируют Пьера Джорджо Фрассатти, который умер в 1925 году в возрасте 25 лет. CNN пишет, что канонизация Акустиса была запланирована на апрель этого года, но ее отложили из-за смерти папы римского Франциска. Так, причисление Акустиса к лику святых 7 сентября станет первой такой церемонией, которую проведет папа Лев XIV.
CNN отмечает, что для канонизации обычно необходимо, чтобы «кандидаты» совершили два чуда. Акустис был провозглашен «благословенным» в 2020 году после сообщений о том, что он исцелил ребенка из Бразилии с врожденной аномалией, которая не позволяла ему нормально есть. Считается, что мальчик исцелился после того, как его мать стала молиться Акустису.
Второе чудо, приписываемое подростку и признанное церковью, заключалось в том, что он исцелил девочку из Коста-Рики, которая упала с велосипеда во Флоренции и получила травму головы. Там она проходила обучение. Ее мать рассказала, что молилась о выздоровлении дочери у могилы Акустиса в городе Ассизи.