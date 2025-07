Грибы «научили» играть на пианино и рисовать

Коллектив Bionic and the Wires из Манчестера регулярно выкладывает на своем ютуб-канале видео с музыкальными успехами грибов. На это обратил внимание портал Dazed.

Bionic and the Wires создали устройство, преобразующее электрические импульсы, возникающие в ходе естественных биологических процессов грибов, в движение с помощью пары роботизированных рук, которые крепятся к грибам.

Грибы на ютуб-канале музыкантов играют не только на пианино, но также «выдают drum and bass», играют на хэндпане, объединяются в коллективы и делают соло-музыку, а еще — рисуют. Периодически на видео появляются также и растения. За экспериментами Bionic and the Wires наблюдают больше 10 тысяч подписчиков.

«Bionic and the Wires бросают вызов традиционному представлению о том, что искусство — это исключительно человеческое занятие. Они показывают, что творчество может рождаться из самых неожиданных источников в природе. В своих работах они ставят под вопрос антропоцентричный взгляд на творчество», — говорится в описание на сайте проекта.

Dazed приводит в пример и другие подобные музыкальные эксперименты. Так, упоминается британский звукорежиссер и дизайнер окружающей среды Милис Эбсон (известна под псевдонимом Mileece), которая уже давно создает музыку с растениями. Ее работы, в частности, можно увидеть в галерее Tate Modern в Лондоне. А в 2020 году большую популярность получил трек MycoLyco, который стал результатом творческой работы с колонией кордицепсов.

В прошлом году издание Би-би-си рассказало про британского музыканта Джастина Уигана, который тоже превращает энергию растений в звук. По признанию самого Уигана, самые интересные работы у него получаются с кактусами.