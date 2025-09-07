EN
Россияне увидят «кровавую Луну»

2 минуты чтения 16:58

В воскресенье, 7 сентября, жители России смогут наблюдать «кровавую Луну», или полное лунное затмение. Оно продлится с 18:28 до 23:55 по московскому времени. Самая зрелищная часть — полная фаза — начнется в 20:31 и закончится в 21:53, сообщает Московский планетарий.

«Кровавой луной» это явление называют из-за характерного цвета, который приобретает спутник Земли во время затмения. Солнечный свет проходит сквозь земную атмосферу и окрашивает диск Луны в красные или оранжевые тона. Оттенок может меняться от темно-коричневого до ярко-красного в зависимости от состояния атмосферы.

Нынешнее затмение, по оценкам специалистов, будет особенно удачным для наблюдения с территории России. Его смогут увидеть все жители страны. Однако в самых западных регионах Луна взойдет уже частично скрытая земной тенью, а на востоке страны она, наоборот, будет уходить за горизонт, оставаясь затемненной. Полностью все фазы затмения смогут наблюдать в западных и северо-западных районах. В центральной части России затмение придется на вечерние часы, на Урале — на поздний вечер, в Западной Сибири — на полночь, а в Восточной Сибири явление смогут наблюдать уже после полуночи. Везде, кроме Камчатки, Чукотки и Магаданской области, теневая часть затмения завершится еще до захода Луны. 

В Москве, согласно информации на сайте Московского планетария, затмение можно будет наблюдать над юго-восточным горизонтом, а в максимальной фазе Луна поднимется на 16°.

По словам астрономов, главное преимущество лунного затмения в том, что наблюдать его абсолютно безопасно. В отличие от солнечного, здесь не нужны никакие специальные фильтры или очки. Достаточно выйти на улицу и выбрать место с открытым видом на небо. Как заявила «Газете.Ru» астроном Московского планетария Людмила Кошман, в этом году Луну должно быть хорошо видно всем, а самый красивый момент наступит именно в 20:31, когда она окажется целиком в тени Земли. Телескоп или бинокль позволят разглядеть детали — как тень Земли постепенно «съедает» диск Луны, отметила специалист.

Следующее полное лунное затмение россияне увидят 3 марта 2026 года, но оно будет лучше заметно на Дальнем Востоке. 

