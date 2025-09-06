EN
Врач связал вакцинацию от Covid со случаями рака в королевской семье Британии

2 минуты чтения 22:23 | Обновлено: 22:24

Прививки от Covid-19 могли стать «значительным фактором» в диагнозах короля Карла III и принцессы Уэльской. Такое заявление сделал британский кардиолог Асим Малхотра на конференции партии Reform UK в Бирмингеме. На эти слова резко отреагировали представители медицинского сообщества и власти, пишет The Times.

По информации издания, Малхотра выступал на главной сцене конференции. Его представили как блестящего клинициста и активного сторонника общественного здоровья. В своей речи он сослался на одного из ведущих британских онкологов, утверждавшего, что связь между вакцинацией и онкологией у членов королевской семьи крайне вероятна.

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг раскритиковал заявление Малхотры. По его словам, подобные слова могут подорвать доверие к вакцинации и способствовать снижению числа прививок среди детей на фоне возрождения болезней, которые ранее считались побежденными. Стритинг назвал заявления врача «шокирующе безответственными» и потребовал от лидера Reform UK Найджела Фараджа извиниться и разорвать связи с «опасным экстремизмом».

Заявления Малхотры не подтверждаются научными данными, отмечается в публикации. Так, фонд Cancer Research не обнаружил доказательств связи вакцинации от Covid-19 с онкологией. Аналогичное заключение дала и консультативная группа Blood Cancer UK, отметившая, что крупные исследования не выявили повышенного риска рака после прививок.

В Reform UK заявили, что Малхотра выступал как приглашенный спикер и выражал собственное мнение. Партия подчеркнула, что не разделяет его позиции, но считает важным сохранять свободу слова.

По официальным данным,  вакцинация от Covid спасла 475 тысяч жизней и предотвратила десятки тысяч госпитализаций в Великобритании. А исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet в июне 2025 года, оценивает общее число спасенных жизней в мире в 1,6 миллиона, уточняет The Times.

В день резонансного выступления британского врача вакцинация стала поводом для дискуссии и в США. По данным Associated Press, главный санитарный врач Флориды Джозеф Ладапо предложил отменить обязательные детские прививки, включая вакцинацию против кори и полиомиелита. Он назвал государственные требования «рабством» и нарушением прав родителей. Медики осудили инициативу, предупредив, что это создает угрозу вспышек болезней.

