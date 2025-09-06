EN
Акула разорвала на части опытного серфера

2 минуты чтения 14:57

В Австралии у берегов Сиднея акула напала на 57-летнего серфера Меркурия Псиллакиса и вырвала ему обе ноги. Спортсмен погиб в воде, его тело вынесли на берег другие серферы. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел сегодня, 6 сентября около 10 утра. По данным полиции, Псиллакис вместе с друзьями занимался серфингом примерно в 100 метрах от берега пляжа Лонг-Риф. В какой-то момент к нему подплыла акула, протаранила его доску и разбила ее напополам. После этого хищная рыба вырвала спортсмену обе ноги.

«Это ужасный инцидент. Это один из тех несчастных случаев, которые происходят очень редко», — рассказал журналистам инспектор Стюарт Томсон.

По его словам, у Псиллакиса остались жена и маленькая дочь. Сейчас на месте происшествия работает полиция, которая продолжает поиски частей тела спортсмена.

Правоохранительные органы пока не выяснили какой вид акулы напал на серфера. Этот вопрос поручили изучить Департаменту первичной промышленности. 

На произошедшее отреагировал и премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс. «Я сочувствую семье и друзьям жертвы. Я также хочу поблагодарить сотрудников служб экстренной помощи и членов сообщества, которые пытались помочь в таких сложных и тяжелых обстоятельствах», — сказал он.

Премьер также отметил, что нападения акул у берегов Сиднея — довольно редкое явление. Об этом говорит и статистика, которую приводит газета. Так, за последние 60 лет, до гибели Псиллакиса, было зарегистрировано лишь одно смертельное нападение акулы. Это произошло в 2022 году когда, предположительно, большая белая акула напала на Саймона Неллиста в водах Литл-Бэя на востоке Сиднея.

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

Газета пишет, что Меркурий Псиллакис был опытным серфером. Он был хорошо известен в местном сообществе и активно участвовал в жизни серфинг-клуба.

