Ученые обнаружили твердое ядро у Марса

Группа ученых, которую возглавляет китайский сейсмолог Хуэйсин Би, с помощью данных, полученных от американского аппарата InSight, доказала существование твердого ядра у Марса. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Nature.

Предыдущие исследования показали, что ядро Марса состоит из легких элементов с низкой температурой плавления, при этом температура в недрах планеты довольно высокая. Из-за этого затвердевание ядра считалось маловероятным, рассказали изданию авторы исследования.

Ученым удалось составить карту внутреннего строения Марса благодаря посадочному модулю NASA InSight, оснащенному сейсмометром SEIS. Этот аппарат может регистрировать волны внутри планеты, возникающие при землетрясениях и падениях метеоритов.

С 2018 по 2022 год InSight собрал данные о сотнях сейсмических событиях на Марсе, из которых исследователи рассмотрели 23. Эти данные помогли установить, что внутренняя структура Марса похожа на земную: твердая кора, расплавленная мантия и твердое ядро в центре. Согласно исследованию, радиус внутреннего ядра Марса составляет 546-680 километров.

Дальнейшие исследования сейсмической активности Марса могут помочь лучше описать его химическое и термическое состояние. Также ученые надеются ответить на вопрос, почему Марс утратил свое магнитное поле.

На этой неделе исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи заявил, что США готовятся запустить пилотируемую миссию на Марс в начале 2030-х годов. Также NASA планирует уже в следующем году отправить астронавтов к Луне.

