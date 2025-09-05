Найдены наброски последнего проекта Дэвида Боуи

Незадолго до смерти в 2016 году всемирно известный музыкант Дэвид Боуи начал работу над новым проектом, который в своих записях описал как «мюзикл XVIII века». Его наброски, как пишет Би-би-си, были найдены в запертом кабинете после смерти автора. Теперь их выставят в Центре Дэвида Боуи в V&A East Storehouse в Хакни-Уике, который откроется 13 сентября.

Как отмечает издание, о последнем проекте Боуи, который он назвал The Spectator, не знали даже самые близкие соратники музыканта. Журналисты Би-би-си, ознакомившиеся с записями, пишут, что они демонстрируют увлечение Боуи развитием искусства и сатиры в Лондоне XVIII века, а также историями о преступных группировках и печально известном воре Джеке Шеппарде по прозвищу Честный.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие? Экономика 22 минуты чтения

Заметки Боуи для The Spectator были найдены в том же виде, в каком он сам их оставил. Они были приколоты к стенам в его офисе в Нью-Йорке. По данным издания, этот кабинет Боуи всегда держал запертым, а ключи были только у него самого и его личного помощника. Поэтому эти записи обнаружили не сразу после смерти музыканта.

Сам Боуи говорил о том, что мечтает создать театральную постановку. «С самого начала мне очень хотелось писать для театра. И, наверное, я мог бы просто писать для театра у себя в гостиной, но, думаю, целью [всегда] было собрать как можно большую аудиторию», — сказал он Джону Уилсону на BBC Radio 4 в 2002 году.

«Кубанский душитель» Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили Криминал 23 минуты чтения

Как сообщается, наработки музыканта посвящены ежедневному изданию, выходившему в период с 1711 по 1712 год, под названием The Spectator, в котором освещались нравы и модные тенденции лондонского общества. Боуи написал черной ручкой краткое содержание нескольких ключевых эссе издания, оценив их по 10-балльной шкале.

Так, на восемь баллов музыкант оценил поучительную историю о двух сестрах, одна из которых была красавицей, но «тщеславной и суровой», а вторая невзрачной, но доброй. В итоге жених первой сестры ушел от нее ко второй.