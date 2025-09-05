Футбольное поле закрыли из-за птичьих яиц

В австралийском штате Новый Южный Уэльс администрация спортивного комплекса Jerrabomberra на месяц закрыла футбольное поле, потому что на средней линии поля отложила яйца охраняемая птица, сообщает телеканал 9News. Местный писатель и криптозоолог Тим Йови Мэн уточнил, что это птица вида солдатский чибис из семейства ржанковых.

Служба национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса рекомендовала не перемещать яйца, когда они были обнаружены. Из-за этого матчи, которые должны были состояться на поле в конце августа, прошли в другом месте.

Защитники природы разрешили местным властям медленно перемещать яйца на небольшие расстояния. Если перенос удастся завершить до того, как вылупятся птенцы, поле будет открыто раньше.

При этом перенос яиц к краю поля может занять до нескольких дней или даже недель. Скорость этого процесса зависит от того, как на него реагируют чибисы. «Мы ежедневно наблюдаем за гнездом, и если будет видно, что родители не перемещаются вместе с ним, оно будет возвращено на прежнее место», — рассказал представитель регионального совета Куинбиан-Палеранг.

Тим Йови Мэн сообщил, что на прошлой неделе на поле было обнаружено одно яйцо, позднее там появилось еще два. Он предложил назвать самку, которая снесла яйца, Сэм, в честь известного местного бомбардира.

Ржанковых можно встретить по всей Австралии, обычно они обитают на больших травянистых участках вблизи водоемов, пишет 9News. Гнездиться они предпочитают в полях и на плоских крышах, чтобы наблюдать за приближающимися издалека хищниками. У этих птиц агрессивный характер, особенно сильно он проявляется при защите детенышей.