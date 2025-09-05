EN
Футбольное поле закрыли из-за птичьих яиц

2 минуты чтения 22:49 5 сентября

В австралийском штате Новый Южный Уэльс администрация спортивного комплекса Jerrabomberra на месяц закрыла футбольное поле, потому что на средней линии поля отложила яйца охраняемая птица, сообщает телеканал 9News. Местный писатель и криптозоолог Тим Йови Мэн уточнил, что это птица вида солдатский чибис из семейства ржанковых.

Служба национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса рекомендовала не перемещать яйца, когда они были обнаружены. Из-за этого матчи, которые должны были состояться на поле в конце августа, прошли в другом месте.

Защитники природы разрешили местным властям медленно перемещать яйца на небольшие расстояния. Если перенос удастся завершить до того, как вылупятся птенцы, поле будет открыто раньше.

При этом перенос яиц к краю поля может занять до нескольких дней или даже недель. Скорость этого процесса зависит от того, как на него реагируют чибисы. «Мы ежедневно наблюдаем за гнездом, и если будет видно, что родители не перемещаются вместе с ним, оно будет возвращено на прежнее место», — рассказал представитель регионального совета Куинбиан-Палеранг.

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
Общество8 минут чтения

Тим Йови Мэн сообщил, что на прошлой неделе на поле было обнаружено одно яйцо, позднее там появилось еще два. Он предложил назвать самку, которая снесла яйца, Сэм, в честь известного местного бомбардира.

Ржанковых можно встретить по всей Австралии, обычно они обитают на больших травянистых участках вблизи водоемов, пишет 9News. Гнездиться они предпочитают в полях и на плоских крышах, чтобы наблюдать за приближающимися издалека хищниками. У этих птиц агрессивный характер, особенно сильно он проявляется при защите детенышей.

