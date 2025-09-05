EN
ЕС запретил некоторые виды гель-лаков

2 минуты чтения 11:20 | Обновлено: 11:33

Европейский союз запретил на своей территории продажу и использование некоторых гель-лаков и косметических продуктов. По данным Европейской комиссии, в составе этих средств было обнаружено опасное для репродуктивной системы вещество под названием триметилбензоилдифенилфосфиноксид (TPO).

В рамках данного запрета, который вступил в силу 1 сентября, на территории ЕС больше не должны продавать, распространять и использовать средства с содержанием TPO. Любые оставшиеся на складах товары с TPO должны быть изъяты с рынка, а новые — не допускаться к продаже, говорится в документе.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Постановление вызвало опасения о том, что новый запрет теперь действует на все виды гель-лаков, пишет CNN. Дело в том, что TPO действует как фотоинициатор — то есть превращает жидкости в твердые вещества, когда поглощает энергию от света. Его обычно используют в гель-лаках из-за его эффекта полимеризации и устойчивости к пожелтению.

Однако в Совете по безопасности производителей средств для ногтей пояснили, что европейские власти ввели «регуляторное ограничение» лишь на один единственный ингредиент и он не касается всех средств для ногтей. 

«Некоторые заголовки вызвали ненужное беспокойство, называя это «запретом на гель-лаки», но это неправда. Потребители и мастера могут быть спокойны: гель-лаки по-прежнему доступны и легально продаются в ЕС, при условии, что в их составе есть одобренные аналоги», — говорится в заявлении председателя Совета по безопасности производителей средств для ногтей Дага Шуна.

О беспокойстве среди мастеров в салонах красоты рассказал и исполняющий обязанности главного научного сотрудника некоммерческой организации Environmental Working Group Дэвид Эндрюс. Эта организация занимается защитой прав потребителей и ведет базу данных косметических средств, содержащих потенциально токсичные вещества.

«Воздействие TPO вызывает наибольшую озабоченность у работников салонов красоты и потребителей, которые часто делают маникюр с гель-лаком. ЕС запретил использование TPO как в домашних условиях, так и в профессиональной среде из-за опасений по поводу репродуктивной токсичности, выявленной в исследованиях на животных. Они показали аномалии в яичках и снижение фертильности», — рассказал Эндрюс.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Химик Келли Добос, в свою очередь, утверждает, что исследование проводилось на животных, которым давали корм с содержанием этого токсичного вещества. Поэтому, по ее словам, мастерам и клиентам «не стоит паниковать». 

«Когда речь идет о лаке для ногтей, то совершенно очевидно, что воздействие происходит не таким образом. Вы же не едите лак для ногтей. Это совершенно другой путь воздействия. На мой взгляд, в таких условиях, в которых эти вещества используются, они являются вполне безопасными», — сказала она.

Allure со ссылкой на химика Аманду Лам пишет, что ЕС в этом отношении «печально известен тем, что более консервативен в запрете ингредиентов, чем другие страны».

