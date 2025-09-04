EN
Умер модельер Джорджо Армани

2 минуты чтения 16:26 | Обновлено: 17:02

Итальянский модельер Джорджо Армани умер в возрасте 91 года, сообщила газета La Repubblica со ссылкой на заявление Armani Group. В нем сказано, что Армани умер в окружении своих близких.

«С бесконечной скорбью группа Armani объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимого лидера Джорджио Армани. <…> Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, коллекциям, разнообразным и всегда актуальным проектам, которые были в процессе реализации или находились в стадии разработки», — говорится в заявлении Armani Group.

В нем также отмечается, что на протяжении своей жизни Армани создавал концепцию, «которая из моды распространилась на все аспекты жизни, опередив свое время». «Его вела неуемная любознательность, внимание к настоящему и людям», — добавили в компании.

Как пишет Corriere della Sera, прощание с модельером состоится 6 и 7 сентября в Teatro Armani в Милане. В соответствии с завещанием Армани, похороны пройдут в частном формате.

Причина смерти Джорджо Армани не называется, однако газета утверждает, что несколько недель назад, незадолго до своего дня рождения, модельера госпитализировали с легочной инфекцией, после чего он проходил реабилитацию дома. Из-за этого он не смог присутствовать на показе своей коллекции в июне, что, как отмечает Corriere della Sera, является «крайне редким случаем».

Газета также пишет, что несколько дней назад Армани проверил и утвердил все образы для своей юбилейной коллекции, посвященной 50-летию его компании, которая будет представлена ​​на следующей Неделе моды в сентябре.

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца недалеко от Милана. В 1960-х он начал работать модельером, а в 1975 году основал собственную компанию. Армани считался одним из самых богатых людей Италии и одним из самых известных модельеров мира.

