Ученые нашли скелет питавшегося динозаврами крокодила

Коллектив ученых из Аргентины, Португалии и Японии описал скелет похожего на гигантского крокодила животного, существовавшего десятки миллионов лет назад, пишет CNN со ссылкой на научную работу, опубликованную в журнале PLOS One.

Получивший имя Kostensuchus atrox хищник весил около 250 килограмм и достигал длины в три с половиной метра. Он питался всем, что мог поймать, в том числе и динозаврами, отмечают журналисты. Травоядные динозавры были для него легкой добычей из-за мощных челюстей и крепких зубов.

Другие обнаруженные в южной Патагонии окаменелости указывают на то, что K. atrox жил рядом не только с динозаврами, но и с рептилиями, амфибиями и предком современных утконосов. Ученые считают, что крокодил мог не только охотиться на травоядных динозавров, но и успешно защищать свою добычу от плотоядных представителей этого вида.

Положение передних конечностей скелета, по мнению ученых, свидетельствует о том, что животное вело полуводный образ жизни. «Это может показаться нелогичным, но крокодилы того времени часто выглядят иначе и имеют иную экологию, чем современные крокодилы», — прокомментировал находку доцент университета Центральной Оклахомы Киган Мелстром, не принимавший участия в исследовании.

Мелстром считает, что скелет демонстрирует разнообразие эволюции крокодилов, которая происходила неоднократно, а у некоторых видов не была связана с другими. Однако K. atrox имеет несколько ключевых отличий от современных крокодилов — он, вероятно, искал добычу на суше, его ноздри были направлены вперед, а глаза располагались по бокам черепа.

K. atrox не пережил массовое вымирание в конце мелового периода из-за своих больших размеров — другим крокодилам удалось сделать это из-за своей компактности и более разнообразного рациона питания. Также их исчезновение может быть связано с «гиперхищностью», считают ученые.