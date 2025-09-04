EN
Употребление мяса снижает риск смерти от рака

16:20

Американские ученые провели исследование и выяснили, что умеренное употребление продуктов, содержащих животный белок, не связано с повышенным риском смерти и даже наоборот, снижает его для людей, больных раком. Исследование было опубликовано в журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, обратил внимание Healthline.

Результаты исследования основаны на данных Третьего Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES III). В рамках этого проекта с 1988 по 1994 год ученые собирали данные о питании и случаях смерти более 15 тысяч американцев старше 19 лет.

По словам авторов исследования, точно измерить потребление белка — непростая задача, поскольку рацион человека может меняться изо дня в день, а опросы, основанные на воспоминаниях о съеденном, не совсем точны.

Чтобы повысить точность оценки, исследователи применили продвинутый статистический метод — многомерную модель Монте-Карло на базе цепей Маркова (MCMC-модель). Эта методика позволяет оценить «обычное» (среднестатистическое) потребление питательных веществ, корректируя данные с учетом ежедневных колебаний в рационе и типичных ошибок в отчетах участников. Благодаря этому подходу ученым удалось разделить белки животного происхождения — из мяса, молочных продуктов и яиц — и белки растительного происхождения, содержащиеся в бобовых, орехах и злаках.

В ходе масштабного анализа собранных за этот период данных исследователи не нашли доказательств того, что более высокое потребление животного и растительного белка связано с повышенным риском преждевременной смерти, в том числе от рака или болезней сердца.

Кроме того, исследователи зафиксировали легкий «защитный эффект»: у тех, кто потреблял больше животного белка, риск смерти от рака был немного ниже.

По словам ученых, в совокупности эти данные свидетельствуют о том, что умеренное потребление животного и растительного белка — независимо от его источника — не сокращает продолжительность жизни.

