Ученые рассказали о спасающей от укачивания музыке

Группа ученых из Юго-Западного университета Китая выяснила, что музыка и даже ее отсутствие может влиять на человека при симптомах укачивания. Их исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Human Neuroscience, обратил внимание New Atlas.

«Ранее проводимые исследования выявили, что музыка может снижать уровень негативных эмоций, таких как напряжение. Однако ее влияние на симптомы укачивания недостаточно изучено, и эффективность разных типов музыки в этом контексте требует количественной оценки», — отметили ученые.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами» Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи Мир 8 минут чтения

Чтобы изучить эту связь ученые объединили технологии отслеживания мозговой активности и машинного обучения и пригласили 30 добровольцев, склонных к умеренной степени укачивания. В ходе эксперимента участникам надели электроэнцефалографические (ЭЭГ) шлемы и отследили работу различных отделов коры головного мозга. Особое внимание ученые уделили затылочной доле, которая отвечает за переработку визуальной информации и играет ключевую роль в развитии симптомов укачивания.

Отмечается, что исследователей интересовало влияние радостной, спокойной, волнующей (страстной) и грустной музыки на человека. Для этого участников разделили на шесть групп по пять человек и попросили сесть в виртуальный автомобиль. Все группы за исключением одной, которая ездила в тишине, слушали разную музыку.

Исследование показало, что справляться с укачиванием участникам больше всего помогла спокойная и радостная музыка — их симптомы в среднем уменьшились на 56,7 и 57,3% соответственно. Волнующая и страстная музыка уменьшила симптомы участников на 48,3%. Худший результат показало прослушивание грустной музыки — она уменьшила симптомы всего на 40%, что даже ниже показателя контрольной группы без музыки (43,3%).

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие? Экономика 22 минуты чтения

«Укачивание значительно ухудшает впечатления от путешествия у многих людей, а существующие фармакологические средства часто имеют побочные эффекты, такие как сонливость. Музыка в данном случае представляет собой неинвазивную, недорогую и персонализированную стратегию вмешательства», — пояснил соавтор исследования Цицзун Юэ.

По словам ученых, результаты нового исследования дают надежду на более комфортные поездки в будущем.



