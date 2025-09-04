EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые рассказали о спасающей от укачивания музыке

2 минуты чтения 15:06

Группа ученых из Юго-Западного университета Китая выяснила, что музыка и даже ее отсутствие может влиять на человека при симптомах укачивания. Их исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Human Neuroscience, обратил внимание New Atlas.

«Ранее проводимые исследования выявили, что музыка может снижать уровень негативных эмоций, таких как напряжение. Однако ее влияние на симптомы укачивания недостаточно изучено, и эффективность разных типов музыки в этом контексте требует количественной оценки», — отметили ученые.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Чтобы изучить эту связь ученые объединили технологии отслеживания мозговой активности и машинного обучения и пригласили 30 добровольцев, склонных к умеренной степени укачивания. В ходе эксперимента участникам надели электроэнцефалографические (ЭЭГ) шлемы и отследили работу различных отделов коры головного мозга. Особое внимание ученые уделили затылочной доле, которая отвечает за переработку визуальной информации и играет ключевую роль в развитии симптомов укачивания.

Отмечается, что исследователей интересовало влияние радостной, спокойной, волнующей (страстной) и грустной музыки на человека. Для этого участников разделили на шесть групп по пять человек и попросили сесть в виртуальный автомобиль. Все группы за исключением одной, которая ездила в тишине, слушали разную музыку.

Исследование показало, что справляться с укачиванием участникам больше всего помогла спокойная и радостная музыка — их симптомы в среднем уменьшились на 56,7 и 57,3% соответственно. Волнующая и страстная музыка уменьшила симптомы участников на 48,3%. Худший результат показало прослушивание грустной музыки — она уменьшила симптомы всего на 40%, что даже ниже показателя контрольной группы без музыки (43,3%).

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

«Укачивание значительно ухудшает впечатления от путешествия у многих людей, а существующие фармакологические средства часто имеют побочные эффекты, такие как сонливость. Музыка в данном случае представляет собой неинвазивную, недорогую и персонализированную стратегию вмешательства», — пояснил соавтор исследования Цицзун Юэ.

По словам ученых, результаты нового исследования дают надежду на более комфортные поездки в будущем.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина