EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Тамагочи снова стали популярными

2 минуты чтения 17:35 | Обновлено: 18:32

Ностальгия по эпохе 90-х вернула в моду тамагочи — электронную игрушку, имитирующую уход за виртуальным питомцем. По данным The Japan Times, с момента дебюта первой модели в 1996 году по август 2025 года по всему миру было продано более 100 миллионов экземпляров.

Игрушку тамагочи разработали и выпустили в Японии в 1996 году. Один из ее разработчиков Акихиро Ёкой рассказал, что идея создать цифрового питомца пришла к нему после просмотра рекламы с мальчиком, грустившим из-за невозможности взять с собой в поездку черепаху. Вместе со своей коллегой Аки Маитой, он создал продукт в форме яйца и запустил продажи через компанию Bandai Namco Holdings.

«Люди получают радость от заботы о чем-то живом», — рассказывала Маита.

Старый добрый рунет
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
Интернет и мемы2 минуты чтения

Название игрушки происходит от слов tamago («яйцо» по-японски) и wocchi (созвучно английскому watch — «часы»). Суть игры заключается в заботе о капризном виртуальном питомце, который со временем растет и взрослеет. Игрушка моментально обрела популярность в Японии, и в 1997 уже вышла на мировой рынок: за первые восемь месяцев было продано 10 миллионов устройств.

Однако со временем мода на тамагочи пошла на спад, компания столкнулась с избытком нераспроданных игрушек и финансовыми трудностями. Тем не менее, в течение следующих десятилетий, тамагочи циклично возвращались в моду. Так, в 2004 году новая модель с возможностью общения по инфракрасной связи разошлась тиражом в пять миллионов экземпляров за первый год.

Позже, в 2018 году, версия Original Tamagotchi, выпущенная в сотрудничестве с модными брендами, также приобрела успех — к июлю 2025 года было продано 11,5 миллиона устройств.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Игрушка тамагочи стала одним из ярких примеров возвращения игр из 1990-х. Аналитики связывают это с ностальгией по той эпохе и стремлением к эскапизму. «Нынешний бум на тамагочи касается не только Японии — он также отражает ностальгический спрос со стороны тех, кто пережил первую волну популярности тамагочи за рубежом. Два поколения — дети и их родители — наслаждаются игрушкой вместе», — рассказали в компании-производителе.

Отмечается, что для зумеров тамагочи стал не только игрушкой, но и модным аксессуаром.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram