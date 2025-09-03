Тамагочи снова стали популярными

Ностальгия по эпохе 90-х вернула в моду тамагочи — электронную игрушку, имитирующую уход за виртуальным питомцем. По данным The Japan Times, с момента дебюта первой модели в 1996 году по август 2025 года по всему миру было продано более 100 миллионов экземпляров.

Игрушку тамагочи разработали и выпустили в Японии в 1996 году. Один из ее разработчиков Акихиро Ёкой рассказал, что идея создать цифрового питомца пришла к нему после просмотра рекламы с мальчиком, грустившим из-за невозможности взять с собой в поездку черепаху. Вместе со своей коллегой Аки Маитой, он создал продукт в форме яйца и запустил продажи через компанию Bandai Namco Holdings.

«Люди получают радость от заботы о чем-то живом», — рассказывала Маита.

Старый добрый рунет Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода» Интернет и мемы 2 минуты чтения

Название игрушки происходит от слов tamago («яйцо» по-японски) и wocchi (созвучно английскому watch — «часы»). Суть игры заключается в заботе о капризном виртуальном питомце, который со временем растет и взрослеет. Игрушка моментально обрела популярность в Японии, и в 1997 уже вышла на мировой рынок: за первые восемь месяцев было продано 10 миллионов устройств.

Однако со временем мода на тамагочи пошла на спад, компания столкнулась с избытком нераспроданных игрушек и финансовыми трудностями. Тем не менее, в течение следующих десятилетий, тамагочи циклично возвращались в моду. Так, в 2004 году новая модель с возможностью общения по инфракрасной связи разошлась тиражом в пять миллионов экземпляров за первый год.

Позже, в 2018 году, версия Original Tamagotchi, выпущенная в сотрудничестве с модными брендами, также приобрела успех — к июлю 2025 года было продано 11,5 миллиона устройств.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами» Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи Мир 8 минут чтения

Игрушка тамагочи стала одним из ярких примеров возвращения игр из 1990-х. Аналитики связывают это с ностальгией по той эпохе и стремлением к эскапизму. «Нынешний бум на тамагочи касается не только Японии — он также отражает ностальгический спрос со стороны тех, кто пережил первую волну популярности тамагочи за рубежом. Два поколения — дети и их родители — наслаждаются игрушкой вместе», — рассказали в компании-производителе.

Отмечается, что для зумеров тамагочи стал не только игрушкой, но и модным аксессуаром.



