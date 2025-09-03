EN
Блогер-мизогин Маркарян раскаялся

2 минуты чтения 19:12

Блогер-мизогин Арсен Маркарян раскаялся и теперь готов сотрудничать со следствием. Об этом заявил его адвокат на заседании Таганского суда Москвы, сообщает РИА «Новости».

Адвокат также попросил суд смягчить его подзащитному меру пресечения. Сейчас Маркарян находится в СИЗО по обвинению в «оскорблении памяти защитников Отечества» (ч. 4 ст. 354.1 УК).

«Он раскаялся и готов сотрудничать со следствием, обязуется являться по первому требованию, я прошу смягчить меру пресечения», — заявил адвокат в суде.

Тем не менее суд третьего сентября принял решение продлить арест блогеру до девятого ноября. Несмотря на раскаяние, Маркарян не признал вину, отмечает «Интерфакс».

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Накануне блогер выпустил обращение, в котором попросил прощения у всех, кого могли задеть его публикации и видео. В нем он признал, что создавал ролики на темы, в которых сам не разбирался, и пытался говорить об этом «с умным видом», стремясь тем самым привлечь к себе внимание. Он отметил, что допустил множество ошибок и осознал это только со временем.

В письме Маркарян также рассказал, что уже много лет страдает от затяжной депрессии, но долгое время якобы пытался лечиться самостоятельно, экспериментируя с аптечными препаратами. По его словам, в течение многих лет его преследовали вспышки агрессии, смена маниакальных и депрессивных состояний, тревожность и панические атаки. По словам Маркаряна, он практически не помнит значительную часть своих высказываний.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Арсена Маркаряна задержали 23 августа. В полиции заявили, что он пытался спрятаться в багажнике машины. В тот же день блогера арестовали и отправили в СИЗО. Какой именно ролик стал поводом для возбуждения уголовного дела – не сообщается, однако известно, что он опубликован на одном из популярных видеохостингов «не позднее 25 февраля 2025 года».

