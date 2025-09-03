Блогер-мизогин Маркарян раскаялся

Блогер-мизогин Арсен Маркарян раскаялся и теперь готов сотрудничать со следствием. Об этом заявил его адвокат на заседании Таганского суда Москвы, сообщает РИА «Новости».

Адвокат также попросил суд смягчить его подзащитному меру пресечения. Сейчас Маркарян находится в СИЗО по обвинению в «оскорблении памяти защитников Отечества» (ч. 4 ст. 354.1 УК).

«Он раскаялся и готов сотрудничать со следствием, обязуется являться по первому требованию, я прошу смягчить меру пресечения», — заявил адвокат в суде.

Тем не менее суд третьего сентября принял решение продлить арест блогеру до девятого ноября. Несмотря на раскаяние, Маркарян не признал вину, отмечает «Интерфакс».

Накануне блогер выпустил обращение, в котором попросил прощения у всех, кого могли задеть его публикации и видео. В нем он признал, что создавал ролики на темы, в которых сам не разбирался, и пытался говорить об этом «с умным видом», стремясь тем самым привлечь к себе внимание. Он отметил, что допустил множество ошибок и осознал это только со временем.

В письме Маркарян также рассказал, что уже много лет страдает от затяжной депрессии, но долгое время якобы пытался лечиться самостоятельно, экспериментируя с аптечными препаратами. По его словам, в течение многих лет его преследовали вспышки агрессии, смена маниакальных и депрессивных состояний, тревожность и панические атаки. По словам Маркаряна, он практически не помнит значительную часть своих высказываний.

Арсена Маркаряна задержали 23 августа. В полиции заявили, что он пытался спрятаться в багажнике машины. В тот же день блогера арестовали и отправили в СИЗО. Какой именно ролик стал поводом для возбуждения уголовного дела – не сообщается, однако известно, что он опубликован на одном из популярных видеохостингов «не позднее 25 февраля 2025 года».