Арсен Маркарян попросил прощения у пользователей интернета

Блогер-мизогин Арсен Маркарян, находящийся в СИЗО по обвинению в «оскорблении памяти защитников Отечества» (ч. 4 ст. 354.1 УК), написал письмо, в котором попросил прощения у всех, «кого когда-либо мог задеть в текстах или видео». Цитаты из него приводит телеграм-канал «Осторожно, новости».

Он заявил, что ранее записывал большое количество видео на темы, в которых «совершенно не разбирался». Маркарян признал, что пытался говорить на них «с очень умным видом» в попытке «просто привлечь к себе внимание».

Маркарян заявил, что «допустил много ошибок», и признался, что начинает осознавать это лишь спустя время. Блогер рассказал, что находится в затяжной депрессии с 2017 года, лечиться при этом он начал самостоятельно, «экспериментируя с различными аптечными препаратами».

«Вспышки агрессии, смена маниакальных и депрессивных периодов, тревога и панические атаки — все это преследовало меня на протяжении многих лет, пока я наконец-то не обратился за профессиональной помощью к специалистам», — признал Маркарян. Он заявил, что не помнит значительную часть своих высказываний и допустил, что говорил «много бредовых и странных вещей».

Блогер отметил, что сознательно принял решение вернуться в Россию, «осознав свои ошибки». «Я хотел жить в своей стране, которую люблю, планировал приносить пользу обществу, надеясь, что моя актуальная позиция и позитивное намерение всем очевидны», — написал блогер.

Он заявил, что считает вызванное своими высказываниями возмущение «справедливым гневом». Маркарян, по его словам, готов нести ответственность за сказанные ранее слова.

Арсена Маркаряна задержали 23 августа, он пытался спрятаться от силовиков в багажнике автомобиля. 23 августа суд арестовал блогера и отправил в СИЗО.