Латвия планирует призывать женщин в армию

2 минуты чтения 20:38

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс рассказал о планах по увеличению численности вооруженных сил страны. Среди предлагаемых мер — призыв на военную службу женщин, сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью политика.

Спрудс анонсировал предложение о призыве женщин, которое его партия планирует представить правительству в следующем году. Если оно будет одобрено, женщин в армию Латвии начнут призывать уже в 2028 году.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Bloomberg отмечает, что Латвия планирует увеличить численность своих вооруженных сил более чем в два раза — с 15 тысяч человек (показатель 2021 года) до 31 тысячи к 2028 году. На данный момент правительство не справляется с достижением этого показателя из-за старения населения и низкого уровня рождаемости, отмечают журналисты.

Сейчас требование об обязательном прохождении военной службы распространяется только на мужчин, отмечается в материале. Призыв стал всеобщим с января 2024 года, он был заново введен после отмены в 2007 году из-за российского полномасштабного вторжения в Украину.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Срок службы в латвийских войсках составляет 11 месяцев, призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет. Женщины также могут пройти службу в вооруженных силах в добровольном порядке. Журналисты отмечают, что после 2022 года страны Балтии увеличили свои расходы на национальную оборону, закупив дальнобойную артиллерию, системы ПВО и расширив численность своих армий.

Ранее женщин на военную службу начала призывать Дания, власти одобрили это решение на фоне растущих опасений об угрозах со стороны России. Все датчанки, достигшие 18-летнего возраста, должны зарегистрироваться и пройти оценку пригодности к воинской службе. Призыв будет осуществляться в первую очередь среди добровольцев, но в случае нехватки солдат армия проведет жеребьевку.

