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Политика

Дания начала призывать в армию женщин на фоне растущей угрозы со стороны России

2 минуты чтения 16:20

В Дании девушки после 18 лет теперь могут быть призваны на военную службу наравне с мужчинами. Кандидаток определят с помощью жеребьевки, пишет Би-би-си.

По информации издания, новые правила призыва в армию вступили в силу первого июля. Новация стала частью масштабной реформы, направленной на усиление обороноспособности Дании и повышение численности вооруженных сил. Еще в марте правительство страны анонсировало планы увеличить оборонный бюджет почти на шесть миллиардов долларов в течение ближайших пяти лет в соответствии с целями НАТО. 

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До сегодняшнего дня датчанки проходили службу в армии только на добровольной основе. Теперь же все девушки после достижения 18-летнего возраста обязаны зарегистрироваться и пройти оценку пригодности к военной службе. По данным Би-би-си, в первую очередь призыв будет осуществляться среди добровольцев, но, если их окажется недостаточно, недостающие кандидаты будут определяться с помощью лотереи.

Изменения коснулись также продолжительности службы — обязательный срок увеличен с четырех месяцев до одиннадцати. В 2024 году военную службу прошли около 4700 датчан, из которых женщины-добровольцы составляли около 24%. К 2033 году, как ожидается, ежегодное число призывников в Дании возрастет до 6500 человек, отмечается в материале Би-би-си.

Таким образом, Дания последовала примеру своих скандинавских соседей — Швеции и Норвегии, которые уже несколько лет назад ввели обязательный призыв для женщин. В настоящее время в вооруженных силах Дании служат около 9000 профессиональных военных.

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