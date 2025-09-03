СМИ: криптоскандал сорвал круиз российской элиты на Северный полюс

Круиз российской элиты на Северный полюс стоимостью 8,5 миллионов долларов сорвался из-за криптоскандала. Поездка на французском ледоколе Le Commandant Charcot должна была собрать более 150 русскоязычных гостей еще в июле. Однако планы рухнули после ареста российского криптобизнесмена, через компанию которого проходили платежи за аренду судна. В истории разбиралась газета Financial Times.

Как пишет издание, организаторы обещали участникам двухнедельное путешествие по Арктике с высадкой на Северном полюсе. Там гостей ждали диджей-сеты, купание в ледяной воде и барбекю прямо на льду. В рекламных материалах упоминались мишленовское меню, сауны, «снежная комната» и телескопы Swarovski. А стоимость кают варьировалась от 70 до 200 тысяч долларов, уточняет FT.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами» Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи Мир 8 минут чтения

Среди пассажиров, по информации газеты, ожидались предприниматели, топ-менеджеры,представители IT-отрасли и медийные фигуры. В программе значилось выступление группы «Ленинград». По словам организаторов, всех клиентов предварительно проверяли на предмет санкционных ограничений, и у всех были визы ЕС.

Чартер ледокола оформляло дубайское агентство TRVL, основанное предпринимателем Борисом Пустовойтовым. А финансовым посредником в сделке выступила компания Evita Investments, зарегистрированная в США и основанная российским предпринимателем Юрием Гугниным. Именно эта связь впоследствии стала ключевой, говорится в публикации FT.

В июне ФБР задержало Гугнина в Нью-Йорке. Его обвинили в нарушении санкций, отмывании свыше 500 миллионов долларов и содействии России в приобретении неких секретных технологий. В материалах дела говорится о его контактах с российскими и иранскими чиновниками. Сам Гугнин отверг все обвинения.

Раньше трава была зеленее Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет? Общество 6 минут чтения

После его ареста Ponant расторгла контракт и отказалась возвращать TRVL 5,8 миллионов долларов из уплаченной суммы. Французская компания назвала ситуацию «серьезным нарушением комплаенс-процедур». В ответ TRVL подала иск в суд Марселя, требуя более 7 миллионов евро компенсации и предупреждая о риске претензий со стороны 165 клиентов, оплативших поездку.

Ponant входит в инвестиционный холдинг Artémis, контролируемый семьей французских миллиардеров Пино. Помимо круизной компании, Artémis владеет аукционным домом Christie’s, агентством CAA и контрольным пакетом люксового холдинга Kering (бренды Gucci и Saint Laurent). Сама Ponant управляет 13 судами под французским флагом, включая Le Commandant Charcot.