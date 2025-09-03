Названы самые доступные для покупки жилья города Европы

Компания Deloitte опубликовала Европейский индекс недвижимости, в котором названы самые доступные и недоступные города Европы для покупки жилья. Об этом сообщает TimeOut.

Отмечается, что аналитики основывались на среднем уровне годовых зарплат в каждом городе до вычета налогов и стоимости недвижимости в стандартной новостройке площадью 70 квадратных метров. Эксперты отметили, что к результатам следует относиться с долей скептицизма, поскольку одни города имеют большую плотность населения, нежели другие.

Самым недоступным городом для покупки жилья оказался Амстердам. Согласно исследованию, там для покупки недвижимости людям нужно 15,4 годовых зарплат. Второе и третье место в списке заняли Афины и Прага. Там местным жителям требуется 15,3 и 15 зарплат соответственно.

Далее в рейтинге идут Кошице в Словакии, Брно в Чехии, Банска-Бистрица и Братислава в Словакии, Любляна в Словении, Салоники в Греции и Будапешт в Венгрии.

Городом с самым доступным жильем оказался итальянский Турин. Его население тратит в среднем по 4,9 годовых зарплаты на покупку квартиры. Второе место занимает Оденсе в Дании, а в пятерку самых доступных городов вошли Манчестер в Великобритании, Орхус в Дании и Катовице в Польше. Далее в рейтинге идут Загреб в Хорватии, Целе и Марибор в Словении, Флоренция в Италии и Дьор в Венгрии.

