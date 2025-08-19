Названы лучшие города для удаленщиков

Транснациональная компания International Workplace Group (IWG) составила рейтинг городов, наиболее подходящих людям с удаленным графиком работы. По ее версии, лучшим городом для удаленщиков в этом году стал Токио. Об этом сообщает TimeOut.

Как пишет издание, после пандемии коронавируса многие работники перешли на удаленку. «​​Эта гибкость открыла цифровым кочевникам возможность “воркейшенов” — рабочих отпусков, которые позволяют совмещать работу со сменой обстановки», — отмечает TimeOut.

При составлении рейтинга его авторы оценили 40 городов по 12 параметрам, среди которых — общее количество солнечных часов в году, скорость широкополосного интернета, индекс счастья города, доступность гибких рабочих пространств и другие. Отмечается, что важную роль при анализе сыграли доступность и стоимость виз цифрового кочевника, близость городов к природе, а также расходы на жизнь: стоимость транспорта, проживания и питания.

Токио занял первое место, набрав 91 из 120 баллов, благодаря высокой скорости интернета, развитой транспортной инфраструктуре, уровню безопасности и близости к природе. Кроме того, эксперты оценили введенную в апреле прошлого года визу цифрового кочевника, которая позволяет находиться в стране в течение 12 месяцев.

В топ-10 попали такие города, как Рио-де-Жанейро, Будапешт, Сеул, Барселона, Пекин, Лиссабон, Рим, Париж и Валлетта — столица Мальты. При этом Сеул оказался новичком в десятке лучших городов. Он попал на четвертое место благодаря высокой скорости интернета, низким транспортным расходам и внедрению упрощенной программы для цифровых кочевников.

Также в списке оказались Милан, Берлин, Сидней, Сингапур, Амстердам, Лондон, Каир, Мехико, Прага, Мельбурн, Орландо, Рейкьявик и другие города.