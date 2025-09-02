Вейпинг может нанести непоправимый ущерб детскому здоровью

Курение электронных сигарет среди детей по всему миру представляет серьезную угрозу, так как вейпинг может наносить непоправимый вред детскому здоровью. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на заявления кардиологов, исследователей и экспертов в области здравоохранения.

Многие из них выразили «крайнюю обеспокоенность» вредным воздействием электронных сигарет на миллионы подростков и молодых людей, включая воздействие токсинов и канцерогенов, некоторые из которых до сих пор неизвестны.

Выступая на крупнейшей в мире конференции по проблемам сердца — ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) в Мадриде — старший кардиолог Университетской больницы Северной Норвегии профессор Майя-Лиза Лёхен предупредила, что в будущем миллионы детей могут столкнуться с проблемами со здоровьем из–за пристрастия к электронным сигаретам.

«Я обеспокоена тем, что вейпинг может нанести непоправимый вред мозгу и сердцу детей. Конечно, нам нужно дождаться долгосрочных данных, но я обеспокоена. Вейпинг повышает артериальное давление, частоту сердечных сокращений, и, как мы знаем, артерии становятся более жесткими», — сказала она.

При этом по ее словам, регулярное курение электронных сигарет увеличивает риск развития нарушений сердечного ритма, инсульта и инфаркта. Профессор сослалась на исследование, опубликованное в прошлом году в журнале New England Journal of Medicine, в котором говорилось, что вейпинг увеличивает риск инсульта почти на треть (32%).

Кроме того, по данным экспертов, жидкости в электронных сигаретах при нагревании могут выделять известные канцерогены, такие как формальдегид и ацетальдегид. Эти и другие химические вещества могут повреждать кровеносные сосуды, вызывать воспаление и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.