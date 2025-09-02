EN
Мир

Ученые научились превращать тепло человеческого тела в электричество

2 минуты чтения 00:48

Китайские ученые создали «первый в мире» эластичный материал, который способен превращать тепло человеческого тела в электричество. По их словам, этот материал открывает путь к созданию умных часов и других гаджетов, которые смогут заряжаться автоматически, сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, в основе основе изобретения лежат термоэлектрические законы, согласно которым разница температур может генерировать энергию. Так, ученые решили использовать разницу между температурой тела человека, которая составляет чуть меньше 37 градусов по Цельсию, и температурой окружающей среды, которая колеблется от 20 до 30 градусов.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Лэй Тин из Школы материаловедения и инженерии Пекинского университета и соавтор исследования рассказал, что исследователи стремились создать такой материал, который мог бы сгибаться, растягиваться и прилегать к коже. «Такие тепловые устройства удобны в ношении и эффективно преобразуют тепловую энергию тела в электрическую с минимальными потерями тепла», — отметил ученый.

По его словам, теоретически, если материал не разрушится и не получит повреждений, он сможет генерировать энергию неограниченное количество времени. Ключевая особенность материала заключается в гибридной структуре, которая объединяет полупроводниковые полимеры с эластичной резиной. Исследователи заявили, что, создав сеть нановолокон внутри нового материала, они достигли беспрецедентного уровня растяжимости, сохранив при этом высокую электропроводность.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Лэй Тин добавил, что с помощью изобретения можно будет питать коммуникационное оборудование в отдаленных и изолированных районах. Также ученые хотят использовать новый материал при производстве одежды, которая сможет не только заряжать мобильный телефон в кармане, но и регулировать температуру тела. Применять материал планируют и в области медицины — например, в качестве батареи для электронных устройств, которые используются при обследовании сердечно-сосудистой системы.

