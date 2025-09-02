Ученые научились превращать тепло человеческого тела в электричество

Китайские ученые создали «первый в мире» эластичный материал, который способен превращать тепло человеческого тела в электричество. По их словам, этот материал открывает путь к созданию умных часов и других гаджетов, которые смогут заряжаться автоматически, сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, в основе основе изобретения лежат термоэлектрические законы, согласно которым разница температур может генерировать энергию. Так, ученые решили использовать разницу между температурой тела человека, которая составляет чуть меньше 37 градусов по Цельсию, и температурой окружающей среды, которая колеблется от 20 до 30 градусов.

Лэй Тин из Школы материаловедения и инженерии Пекинского университета и соавтор исследования рассказал, что исследователи стремились создать такой материал, который мог бы сгибаться, растягиваться и прилегать к коже. «Такие тепловые устройства удобны в ношении и эффективно преобразуют тепловую энергию тела в электрическую с минимальными потерями тепла», — отметил ученый.

По его словам, теоретически, если материал не разрушится и не получит повреждений, он сможет генерировать энергию неограниченное количество времени. Ключевая особенность материала заключается в гибридной структуре, которая объединяет полупроводниковые полимеры с эластичной резиной. Исследователи заявили, что, создав сеть нановолокон внутри нового материала, они достигли беспрецедентного уровня растяжимости, сохранив при этом высокую электропроводность.

Лэй Тин добавил, что с помощью изобретения можно будет питать коммуникационное оборудование в отдаленных и изолированных районах. Также ученые хотят использовать новый материал при производстве одежды, которая сможет не только заряжать мобильный телефон в кармане, но и регулировать температуру тела. Применять материал планируют и в области медицины — например, в качестве батареи для электронных устройств, которые используются при обследовании сердечно-сосудистой системы.