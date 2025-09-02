EN
Названы самые пунктуальные аэропорты Европы

2 минуты чтения 21:59

Самым пунктуальным аэропортом Европы в 2025 году оказался аэропорт Копенгагена, столицы Дании. Об этом со ссылкой на исследование портала Hoppa пишет TimeOut.

Среднее время задержки отправляющихся рейсов здесь составляет всего восемь минут, прибывающих — девять. Авторы отмечают, что задерживающийся рейс в Копенгагене успеет улететь раньше, чем пассажиры заметят отклонение от графика.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Исследователи Hoppa давали оценку европейским аэропортам по десятибалльной шкале — для расчета использовались несколько параметров. Среди них среднее время задержки рейсов, процент отмененных рейсов, длина очереди на досмотр, а также обустройство залов ожидания.

Расположившийся на первом месте аэропорт Копенгагена получил 9,5 баллов. Высшую строчку рейтинга с ним разделил стокгольмский аэропорт Арланда, но среднее время задержки рейса в нем оказалось чуть выше — 8,3 минуты.

На третьем месте оказался аэропорт Пальма-де-Майорка, в сумме он получил 9,3 балла из 10. Журналисты отмечают, что прилетающие самолеты здесь опаздывают в среднем на 6,8 минуты, а в очереди на досмотр придется провести всего одну минуту. Его высокая оценка стала возможной благодаря недавно проведенной реконструкции.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Четвертую строчку занял аэропорт Мадрид-Барахас, названный составителями рейтинга одним из самых пунктуальных крупных транспортных узлов. В среднем пребывающий в столицу Испании рейс задерживается на 8,3 минуты. На пятом месте расположился аэропорт Мюнхена в Германии.

В десятку лучших аэропортов вошли также аэропорты Париж-Орли, Будапешт, Рим, Дюссельдорф и Барселона.

Ранее сервис Flight Right опубликовал рейтинг худших авиакомпаний Европы — при оценке использовались индексы «надежности», удовлетворенности пассажиров и желания компаний выплачивать компенсации. В топ-3 антирейтинга вошли Finnair, Vueling и лоукостер Ryanair.

