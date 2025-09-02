EN
Мир

Эксперт рассказал о необходимом каждому ребенку навыке

2 минуты чтения 14:44

В системе образования, построенной на знании правильных ответов, многим детям не хватает умения справляться с неопределенностью, считает преподаватель бизнес-школы при Университете Вирджинии Бидхан Пармар. В своей книге «Радикальное сомнение» он посоветовал родителям развивать этот навык у себя, чтобы подавать пример своим детям.

В отрывке из книги, которую опубликовало издание об успехе Make It телеканала CNBC, Пармар также описал развивающую игру, с помощью которой он учит детей справляться со сложными проблемами без пошагового руководства. Он рассказал, что уже 12 лет придумывает квесты для своих дочерей, племянницы и племянника.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

В одном из заданий Пармар предлагал своим детям пакет с мармеладками, не давая дополнительных подсказок. Нужно было заметить, что в пакете лежит разное количество мармеладок разного цвета, и с помощью этой информации расшифровать послание. Например, две фиолетовые мармеладки означали, что из слова «фиолетовый» нужно взять вторую букву.

По словам автора книги, в младшем возрасте детей быстро начинают раздражать подобные задания, и они начинают требовать дать им ответ и съедают мармеладки. Однако по мере взросления они все чаще экспериментируют и ищут решение самостоятельно.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Чтобы подать детям хороший пример, Пармер рекомендует демонстрировать собственное умение искать решения сложных проблем. Нужно дать детям понять, что не знать ответа сразу и сомневаться — это нормально. Также взрослые могут объяснять детям ход своих мыслей и рассказывать о том, чему новому они научились.

Эксперт посоветовал обратить внимание и на собственное психологическое состояние. Он подчеркнул, что сон, питание, физическая активность и крепкие отношения помогают быть спокойнее и ясно мыслить в неопределенных ситуациях.

