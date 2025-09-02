Эксперт рассказал о необходимом каждому ребенку навыке

В системе образования, построенной на знании правильных ответов, многим детям не хватает умения справляться с неопределенностью, считает преподаватель бизнес-школы при Университете Вирджинии Бидхан Пармар. В своей книге «Радикальное сомнение» он посоветовал родителям развивать этот навык у себя, чтобы подавать пример своим детям.
В отрывке из книги, которую опубликовало издание об успехе Make It телеканала CNBC, Пармар также описал развивающую игру, с помощью которой он учит детей справляться со сложными проблемами без пошагового руководства. Он рассказал, что уже 12 лет придумывает квесты для своих дочерей, племянницы и племянника.
В одном из заданий Пармар предлагал своим детям пакет с мармеладками, не давая дополнительных подсказок. Нужно было заметить, что в пакете лежит разное количество мармеладок разного цвета, и с помощью этой информации расшифровать послание. Например, две фиолетовые мармеладки означали, что из слова «фиолетовый» нужно взять вторую букву.
По словам автора книги, в младшем возрасте детей быстро начинают раздражать подобные задания, и они начинают требовать дать им ответ и съедают мармеладки. Однако по мере взросления они все чаще экспериментируют и ищут решение самостоятельно.
Чтобы подать детям хороший пример, Пармер рекомендует демонстрировать собственное умение искать решения сложных проблем. Нужно дать детям понять, что не знать ответа сразу и сомневаться — это нормально. Также взрослые могут объяснять детям ход своих мыслей и рассказывать о том, чему новому они научились.
Эксперт посоветовал обратить внимание и на собственное психологическое состояние. Он подчеркнул, что сон, питание, физическая активность и крепкие отношения помогают быть спокойнее и ясно мыслить в неопределенных ситуациях.