McDonald’s решил снизить цены

McDonald’s в США объявил о снижении цен на часть меню. Таким образом сеть надеется вернуть потерянных клиентов. В компании признались, что потребители с низким доходом перестали считать еду из McDonald’s выгодным предложением. Об этом пишет Associated Press.

По словам генерального директора McDonald’s Криса Кемпчински, именно эта ситуация вынудила компанию скорректировать ценовую политику. По информации AP, за последние пять лет средняя цена блюд в меню выросла на 40% — столько же прибавили затраты на рабочую силу, упаковку и продукты. На фоне подорожания посещаемость заведений McDonald’s среди американцев с доходом ниже 45 тысяч в год снизилась.

В рамках борьбы за утраченных из-за роста цен клиентов рестораны сети в сентябре начнут предлагать новые комбо-наборы, которые будут стоить на 15% дешевле, чем покупка тех же блюд по отдельности. В набор войдут ключевые позиции из меню, такие как Big Mac, Egg McMuffin или сэндвич McCrispy с картофелем фри или хэшбраунами и напитком. Клиентам предложат ограниченные по времени сеты: Big Mac meal за восемь долларов и Sausage McMuffin meal за пять долларов. В отдельных штатах цена будет выше на доллар.

Как пишет AP, разброс цен по регионам давно создает для сети репутационные риски. В 2024 году дискуссию спровоцировал пост в соцсети X о наборе Big Mac в Коннектикуте за 18 долларов. Тогда компания назвала этот случай «исключением» и напомнила, что цены почти везде определяют франчайзи.

McDonald’s уже предпринимал попытки остановить отток клиентов. В июне появился Meal Deal за пять долларов. Предложение оказалось настолько популярным, что его продлили до конца лета.

По информации Associated Press, за клиентов борются и другие сети. Так, в августе сеть пиццерий Domino’s запустила акцию Best Deal Ever, предложив любую пиццу с любыми топпингами за 9,99 долларов. По данным консалтинговой компании Revenue Management Solutions, общее число визитов в американские фастфуды во втором квартале этого года продолжает снижаться. При этом рост цен в отрасли замедлился, что указывает на увеличение числа скидок и промоакций.

По данным исследований, американцы в последнее время реже стали ходить в кафе и рестораны. Особенно большая доля сокративших траты на еду вне дома отмечается среди поколений зумеров и миллениалов. Они отказываются от лишних трат ради ипотеки.