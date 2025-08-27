Зумеры начали экономить на удовольствиях ради ипотеки

Двое из пяти молодых американцев стали реже ходить в кафе и рестораны, чтобы денег хватало на оплату жилья. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на новое исследование.

Согласно опросу, 40% арендаторов из поколений Z и миллениалов сократили расходы на еду вне дома. Так же поступили 43% владельцев ипотечного жилья. При этом 22% арендаторов и 11% собственников признались, что стараются меньше есть даже дома, чтобы сэкономить. Молодые люди также отказываются от отпусков, берут дополнительные смены, устраиваются на подработки и возвращаются жить к родителям, пишет Newsweek.

Издание отмечает, что рост цен на жилье за последние годы сделал его практически недоступным для молодых людей. С 2018 года дома и квартиры подорожали более чем на 40%, тогда как зарплаты выросли лишь на 28%. Средняя арендная плата увеличилась на 22%. Во время пандемии ставки по ипотеке фактически удвоились и сейчас держатся на уровне около 7%. При этом подорожали налоги на имущество, коммунальные сборы и страховки.

По данным Redfin, 70 процентов арендаторов из числа миллениалов и поколения Z регулярно испытывают трудности с оплатой. Среди купивших жилье почти половина тоже с трудом закрывает регулярные платежи.

По информации Newsweek, отказываться от походов в заведения стали и представители старших поколений. Так, среди поколения X 43% арендаторов и 45% собственников также стали меньше тратить на еду вне дома. У бэби-бумеров показатели составили 38 и 45%. По данным исследовательской компании Circana, которые приводит Financial Times, в первом квартале этого года американцы съели на миллиард ресторанных блюд меньше, чем год назад.

«Молодые люди вынуждены идти на серьезные жертвы для оплаты жилья: они подрабатывают, продают свои вещи, даже откладывают походы к врачу», — говорит главный экономист Redfin Дарил Фэйрвезер. По ее словам, многие справляются лишь за счет помощи родителей. Примерно четверть молодых американцев, недавно купивших дом или квартиру, использовали семейные деньги для первоначального взноса.